Kevin Hassett: Fed faizi 25 baz puan indirebilir

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini kayda değer şekilde düşürmek için yeterli manevra alanına sahip olduğunu ifade etti.

Bloomberg'in haberine göre, Donald Trump'ın olası yeni Fed başkanı adayı olarak öne çıkan Hassett, Wall Street Journal CEO Konseyi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, göreve gelmesi halinde Trump'ın talep ettiği düşük faiz politikasına destek verip vermeyeceği sorusunu yanıtladı.

Hassett, "Veriler bu adımı atabileceğimizi gösterirse, bunu yapmak için oldukça geniş bir alan olduğunu düşünüyorum. Şu anda da bu alan mevcut" dedi. Faiz indiriminin 25 baz puanı aşabileceği yönündeki soruya ise "doğru" yanıtını verdi.

Hassett'in Donald Trump'a olan yakınlığı, seçilmesi durumunda Fed'in onlarca yıldır koruduğu siyasi bağımsızlığın devam edip etmeyeceği yönünde tartışmalara neden oldu.

Trump ise, faiz oranlarında hızlı bir düşüşün, yeni Fed başkanının belirlenmesinde bir tür kriter olacağını açıkça ifade etti.

Hassett'e, Fed'in başına geçmesi halinde önceliğinin Trump'a mı yoksa bağımsız kararlarına mı bağlı olacağı sorulduğunda, "Fed Başkanı olursam, sadakatimi başkanın güveneceğini düşündüğüm bağımsız ekonomik değerlendirmelerime göstereceğim" yanıtını verdi.

Ayrıca, Fed başkanının temel sorumluluğunun veriye dayalı kararlar almak ve siyasi etkilerden uzak durmak olduğunu vurguladı.