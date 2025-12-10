CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kevin Hassett: Fed faizi 25 baz puan indirebilir

Kevin Hassett: Fed faizi 25 baz puan indirebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için en güçlü isimlerden Kevin Hassett, faiz oranlarında 25 baz puanı aşan indirimlerin mümkün olduğunu ve merkez bankasının buna alanı olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2025 09:17

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini kayda değer şekilde düşürmek için yeterli manevra alanına sahip olduğunu ifade etti.

Bloomberg'in haberine göre, Donald Trump'ın olası yeni Fed başkanı adayı olarak öne çıkan Hassett, Wall Street Journal CEO Konseyi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, göreve gelmesi halinde Trump'ın talep ettiği düşük faiz politikasına destek verip vermeyeceği sorusunu yanıtladı.

Hassett, "Veriler bu adımı atabileceğimizi gösterirse, bunu yapmak için oldukça geniş bir alan olduğunu düşünüyorum. Şu anda da bu alan mevcut" dedi. Faiz indiriminin 25 baz puanı aşabileceği yönündeki soruya ise "doğru" yanıtını verdi.

Hassett'in Donald Trump'a olan yakınlığı, seçilmesi durumunda Fed'in onlarca yıldır koruduğu siyasi bağımsızlığın devam edip etmeyeceği yönünde tartışmalara neden oldu.

Trump ise, faiz oranlarında hızlı bir düşüşün, yeni Fed başkanının belirlenmesinde bir tür kriter olacağını açıkça ifade etti.

Hassett'e, Fed'in başına geçmesi halinde önceliğinin Trump'a mı yoksa bağımsız kararlarına mı bağlı olacağı sorulduğunda, "Fed Başkanı olursam, sadakatimi başkanın güveneceğini düşündüğüm bağımsız ekonomik değerlendirmelerime göstereceğim" yanıtını verdi.

Ayrıca, Fed başkanının temel sorumluluğunun veriye dayalı kararlar almak ve siyasi etkilerden uzak durmak olduğunu vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Scope Ratings’ten Türkiye için büyüme tahmini Scope Ratings'ten Türkiye için büyüme tahmini 09 Aralık 2025 09:25
Küresel piyasalarda Fed kaygısı: ’Şahin’ indirim beklentisi baskı oluşturuyor Küresel piyasalarda Fed kaygısı: 'Şahin' indirim beklentisi baskı oluşturuyor 09 Aralık 2025 09:16
Fransa’da ’emeklilik reformu’ krizi: Başbakan Lecornu kritik bütçe oylamasıyla karşı karşıya! Fransa’da 'emeklilik reformu' krizi: Başbakan Lecornu kritik bütçe oylamasıyla karşı karşıya! 09 Aralık 2025 09:13
Fitch Ratings: Türk bankalarının sermaye oranları zayıflayabilir Fitch Ratings: Türk bankalarının sermaye oranları zayıflayabilir 09 Aralık 2025 09:08
Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı 09 Aralık 2025 09:01
Kevin Hassett: FED, faiz kararı verirken verileri takip etmeli Kevin Hassett: FED, faiz kararı verirken verileri takip etmeli 09 Aralık 2025 08:59
Trump’tan Meksika’ya tarife tehdidi Trump'tan Meksika'ya tarife tehdidi 09 Aralık 2025 08:44
Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor 09 Aralık 2025 10:26
Hazine, 33,9 milyar lira borçlandı Hazine, 33,9 milyar lira borçlandı 08 Aralık 2025 16:19
Fitch’ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek! Fitch'ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek! 08 Aralık 2025 14:36
Fransa’da bütçe oylaması yarın yapılacak Fransa'da bütçe oylaması yarın yapılacak 08 Aralık 2025 14:12
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 08 Aralık 2025 13:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler