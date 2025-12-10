Brent petrolün varili 61,95 dolar

Dün 62,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,88 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 61,95 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,26 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına yönelik öngörüler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 800 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, azalışın 1 milyon 700 bin varil olacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla düşüş olması, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin yüksek seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları artırıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çeyrek puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler de ekonomik büyüme ve dolayısıyla petrol talebinin artacağına yönelik beklentileri güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda bulunmuyor.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ İLERLEMELER TAKİP EDİLİYOR

Avrupa'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupalı müttefikleri ile barış planı üzerinde çalıştıklarını ve söz konusu planı kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini bildirdi.

Zelenskiy, savaşın bitmesinin Rusya'ya bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerdeki olası bir ilerlemenin, Rusya'nın petrol ihracatının önünü açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Görüşmelerde tıkanma ya da gecikme yaşanmasının ise jeopolitik riskleri artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan EIA, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak 2026 için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, gelecek yıl için ortalama varil fiyatının Brent petrolde 55,08 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünde 51,42 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin ise bu yıl 13 milyon 610 bin varille rekor seviyelere ulaşacağı belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,33 dolar direnç, 61,36 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.