CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 61,95 dolar

Brent petrolün varili 61,95 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,95 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2025 09:52

Dün 62,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,88 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 61,95 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,26 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına yönelik öngörüler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 800 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, azalışın 1 milyon 700 bin varil olacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla düşüş olması, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin yüksek seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları artırıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çeyrek puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler de ekonomik büyüme ve dolayısıyla petrol talebinin artacağına yönelik beklentileri güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda bulunmuyor.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ İLERLEMELER TAKİP EDİLİYOR

Avrupa'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupalı müttefikleri ile barış planı üzerinde çalıştıklarını ve söz konusu planı kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini bildirdi.

Zelenskiy, savaşın bitmesinin Rusya'ya bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerdeki olası bir ilerlemenin, Rusya'nın petrol ihracatının önünü açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Görüşmelerde tıkanma ya da gecikme yaşanmasının ise jeopolitik riskleri artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan EIA, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak 2026 için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, gelecek yıl için ortalama varil fiyatının Brent petrolde 55,08 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünde 51,42 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin ise bu yıl 13 milyon 610 bin varille rekor seviyelere ulaşacağı belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,33 dolar direnç, 61,36 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Aralık 2025 10:13
Kasımda otomotiv ihracatında büyük artış: Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya öne çıktı Kasımda otomotiv ihracatında büyük artış: Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya öne çıktı 09 Aralık 2025 10:00
Putin’den Rosneft ve Shell’in Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ortaklığına onay Putin'den Rosneft ve Shell'in Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ortaklığına onay 09 Aralık 2025 09:36
ABD’de enflasyon beklentisi sabit kaldı ABD'de enflasyon beklentisi sabit kaldı 09 Aralık 2025 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 09 Aralık 2025 09:31
Scope Ratings’ten Türkiye için büyüme tahmini Scope Ratings'ten Türkiye için büyüme tahmini 09 Aralık 2025 09:25
Küresel piyasalarda Fed kaygısı: ’Şahin’ indirim beklentisi baskı oluşturuyor Küresel piyasalarda Fed kaygısı: 'Şahin' indirim beklentisi baskı oluşturuyor 09 Aralık 2025 09:16
Fransa’da ’emeklilik reformu’ krizi: Başbakan Lecornu kritik bütçe oylamasıyla karşı karşıya! Fransa’da 'emeklilik reformu' krizi: Başbakan Lecornu kritik bütçe oylamasıyla karşı karşıya! 09 Aralık 2025 09:13
Fitch Ratings: Türk bankalarının sermaye oranları zayıflayabilir Fitch Ratings: Türk bankalarının sermaye oranları zayıflayabilir 09 Aralık 2025 09:08
Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı 09 Aralık 2025 09:01
Kevin Hassett: FED, faiz kararı verirken verileri takip etmeli Kevin Hassett: FED, faiz kararı verirken verileri takip etmeli 09 Aralık 2025 08:59
Trump’tan Meksika’ya tarife tehdidi Trump'tan Meksika'ya tarife tehdidi 09 Aralık 2025 08:44
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler