CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Amazon'dan Hindistan’a dev yatırım planı: 35 milyar doları aşacak

Amazon'dan Hindistan’a dev yatırım planı: 35 milyar doları aşacak

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 2030’a kadar Hindistan'a 35 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2025 13:29

Şirketten yapılan açıklamada, Hindistan'a yönelik 35 milyar doları aşkın yatırımın yapay zekayı geliştirme, lojistik sektörünü iyileştirme ve ihracatı artırma amacı taşıdığı belirtildi.

Hindistan'daki faaliyetlerine 2010 yılından bu yana 40 milyar dolar yatırım yapan Amazon, bu ülkenin ekonomisinde 2030'a kadar 1 milyon ek istihdam oluşturmayı planlıyor.

Amazon'daki Hintli satıcıların ihracat hacminin 2030 yılına kadar 20 milyar dolardan 80 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Amazon'un söz konusu kararının, yatırımlarını bu ülkeye yoğun şekilde kaydıran diğer ABD teknoloji şirketlerini takip etmesi dikkati çekti.

Microsoft dün Hindistan'da 17,5 milyar dolarlık yatırım planladığını açıklamıştı.

Google ise gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek Almanya'da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek 09 Aralık 2025 14:53
ABD’de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı 09 Aralık 2025 14:15
AB’den Google’a soruşturma AB'den Google'a soruşturma 09 Aralık 2025 13:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 09 Aralık 2025 13:17
ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi 09 Aralık 2025 11:57
Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi 09 Aralık 2025 11:46
Brent petrolün varili 62,12 dolar Brent petrolün varili 62,12 dolar 09 Aralık 2025 10:59
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Aralık 2025 10:13
Kasımda otomotiv ihracatında büyük artış: Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya öne çıktı Kasımda otomotiv ihracatında büyük artış: Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya öne çıktı 09 Aralık 2025 10:00
Putin’den Rosneft ve Shell’in Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ortaklığına onay Putin'den Rosneft ve Shell'in Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ortaklığına onay 09 Aralık 2025 09:36
ABD’de enflasyon beklentisi sabit kaldı ABD'de enflasyon beklentisi sabit kaldı 09 Aralık 2025 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 09 Aralık 2025 09:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler