CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 804 bin 501 liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2025 16:53

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 685 bin lira, en yüksek 5 milyon 815 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 5 milyon 804 bin 501 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 972 milyon 302 bin 595,70 lira, işlem miktarı ise 2 bin 81,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 93 milyon 16 bin 501,60 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.795.000,00 4.233,00
En Düşük 5.685.000,00 4.163,30
En Yüksek 5.815.000,00 4.236,00
Kapanış 5.804.501,00 4.175,00
Ağırlıklı Ortalama 5.746.548,16 4.200,23
Toplam İşlem Hacmi (TL) 11.972.302.595,70
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.081,06
Toplam İşlem Adedi 62

İlginizi Çekebilir
Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı 10 Aralık 2025 08:51
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 09 Aralık 2025 16:44
Rusya’da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı Rusya'da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı 09 Aralık 2025 15:40
Almanya’da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek Almanya'da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek 09 Aralık 2025 14:53
ABD’de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı 09 Aralık 2025 14:15
AB’den Google’a soruşturma AB'den Google'a soruşturma 09 Aralık 2025 13:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 09 Aralık 2025 13:17
ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi 09 Aralık 2025 11:57
Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi 09 Aralık 2025 11:46
Brent petrolün varili 62,12 dolar Brent petrolün varili 62,12 dolar 09 Aralık 2025 10:59
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Aralık 2025 10:13
Kasımda otomotiv ihracatında büyük artış: Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya öne çıktı Kasımda otomotiv ihracatında büyük artış: Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya öne çıktı 09 Aralık 2025 10:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler