Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kazanarak 11.286,05 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2025 13:15

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,69 puan ve yüzde 0,42 artışla 11.286,05 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 61,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,98 ile orman kağıt basım, en çok düşen ise yüzde 1,01 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve Fed yetkililerinin açıklamalarında iken BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

