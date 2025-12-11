CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'nin bütçe açığı kasım ayında geriledi

ABD'nin bütçe açığı kasım ayında geriledi

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, kasım ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 düşüş göstererek 173 milyar dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2025 08:55

ABD Hazine Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Verilere göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının ikinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 173 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet geçen yıl Kasım ayında 367 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasım ayında yıllık bazda yüzde 53 azalış gösterdi. Bu döneme ilişkin piyasa beklentisi ise 186,5 milyar dolarlık bir açık oluşması yönündeydi.

Hükümetin gelirleri Kasım ayında yıllık yüzde 11 artışla 336 milyar dolara yükselirken, harcamaları yüzde 24 azalarak 509 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde hükümet gelirlerindeki artışta, 30,8 milyar dolara ulaşan gümrük vergilerinden elde edilen gelir etkili oldu.

Ülkede 2026 mali yılının ikinci ayı olan Kasım itibarıyla toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 458 milyar dolara geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı 624 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk iki ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 740 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 4 azalışla 1,2 trilyon dolara geriledi.

İlginizi Çekebilir
Standard Chartered’dan Bitcoin tahmininde revizyon: 500 bin dolar hedefi 2030’a ertelendi Standard Chartered’dan Bitcoin tahmininde revizyon: 500 bin dolar hedefi 2030’a ertelendi 10 Aralık 2025 09:03
BM küresel ticarette büyüme bekliyor BM küresel ticarette büyüme bekliyor 10 Aralık 2025 08:56
Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı 10 Aralık 2025 08:51
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 09 Aralık 2025 16:44
Rusya’da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı Rusya'da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı 09 Aralık 2025 15:40
Almanya’da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek Almanya'da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek 09 Aralık 2025 14:53
ABD’de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı 09 Aralık 2025 14:15
AB’den Google’a soruşturma AB'den Google'a soruşturma 09 Aralık 2025 13:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 09 Aralık 2025 13:17
ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi 09 Aralık 2025 11:57
Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi 09 Aralık 2025 11:46
Brent petrolün varili 62,12 dolar Brent petrolün varili 62,12 dolar 09 Aralık 2025 10:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler