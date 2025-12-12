CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Dünya Bankası, Çin için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Dünya Bankası, Çin için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Dünya Bankası, Çin'in ekonomi büyüme tahminini yüzde 4,8'de yüzde 4,9'a, 2026 büyüme tahminini ise yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e doğru yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2025 09:07

Dünya Bankası, Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 4,9, 2026'da ise yüzde 4,4 oranında büyümesinin öngörüldüğünü duyurdu.

"Reformları İlerletme, Beklentileri Güçlendirme" başlığıyla yayımlanan Çin Ekonomik Güncelleme raporuna göre, 2025'in üçüncü çeyreğinde Çin ekonomisi güçlü seyrini korudu. Genişlemeci maliye ve para politikalarının iç talep ile yatırımları desteklediği, gelişmekte olan ülke pazarlarından gelen talebin ise ihracata katkı sunduğu belirtildi.

Ancak hanehalklarının, zayıf işgücü piyasası ve düşen konut fiyatları nedeniyle harcamalarında temkinli davrandığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, yatırım artış hızının üçüncü çeyrekte yavaşladığına dikkat çekildi. Emlak sektöründeki düzenlemeler, daralan kar marjları ve yerel yönetimlerin sıkılaşan mali koşullarının imalat ve altyapı yatırımlarını baskıladığı vurgulandı.

Dünya Bankası, ekim ayında yayımladığı Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncelleme Raporu'nda Çin için 2024 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,8, 2025 içinse yüzde 4,2 olarak açıklamıştı. Yeni raporda bu tahminlerin yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

Ayrıca açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli olduğu, son mali tedbirler ve küresel ticaret politikasındaki istikrarın yatırımlar ile ihracatı desteklemesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) da Çarşamba günü Çin'in 2025 ve 2026 yılı büyüme öngörülerini yukarı yönlü güncellemişti.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 11 Aralık 2025 09:08
İngiltere’de konut piyasası yavaşladı İngiltere'de konut piyasası yavaşladı 11 Aralık 2025 08:58
ABD’nin bütçe açığı kasım ayında geriledi ABD'nin bütçe açığı kasım ayında geriledi 11 Aralık 2025 08:55
Hong Kong, faizi 25 baz puan indirdi Hong Kong, faizi 25 baz puan indirdi 11 Aralık 2025 08:41
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 10 Aralık 2025 16:53
ECB Başkanı Lagarde: Büyüme tahminleri yükselebilir ECB Başkanı Lagarde: Büyüme tahminleri yükselebilir 10 Aralık 2025 16:43
ABD’de mortgage başvuruları arttı ABD’de mortgage başvuruları arttı 10 Aralık 2025 15:55
Almanya’da yenilenebilir enerjinin payı artacak Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı artacak 10 Aralık 2025 14:11
Amazon’dan Hindistan’a dev yatırım planı: 35 milyar doları aşacak Amazon'dan Hindistan’a dev yatırım planı: 35 milyar doları aşacak 10 Aralık 2025 13:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 10 Aralık 2025 13:15
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 10 Aralık 2025 12:25
Bankalardan yapay zeka uyarısı: İstihdamı azaltabilir Bankalardan yapay zeka uyarısı: İstihdamı azaltabilir 10 Aralık 2025 10:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler