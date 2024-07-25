Çin'in doğal gaz tüketimi ilk 6 ayda yüzde 8,7 arttı

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin yayımladığı "2024 Çin Doğal Gaz Gelişim Raporu"na göre, ülkede doğal gazdan elektrik üretiminde artış görülürken, doğal gaz kombine çevrim santrallerinin kapasitesinde artışa gidildi. Isınmada gaz, ulaşım sektöründe sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebi arttı.

Çin'in doğal gaz tüketimi ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 8,7 artarak 210,8 milyar metreküpe çıktı.

Ülkenin yerli doğal gaz üretimi de yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,4 artarak 123,5 milyar metreküp oldu.

Çin'in doğal gaz ithalatı ise aynı dönemde yüzde 14,8 artarak 90,7 milyar metreküp oldu. İthalatın 37,7 milyar metreküpü boru hatlarıyla, 52,5 milyar metreküpü ise LNG olarak yapıldı.

BU YIL DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİN 420-425 MİLYAR METREKÜP ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR

Ülkenin ekonomik gidişatının iyi gitmesine paralel olarak doğal gaz tüketiminin yükseleceği öngörülen rapora göre, bu yıl gaz tüketiminin 420 ila 425 milyar metreküp civarında seyredeceği, böylelikle yıllık tüketimin 2023'ten yüzde 6,5 ila 7,7 civarında daha yüksek olacağı değerlendiriliyor.

Bunun yanında yıllık doğal gaz üretiminin 246 milyar metreküp olacağı, boru gazı ve LNG ithalatının da artacağı tahmin ediliyor.

Çin'in doğal gaz tüketimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 394,5 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti. Doğal gaz üretimi ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 232,4 milyar metreküp olmuştu.

Rapora göre ülkenin yerli gaz üretimi 7 yıl üst üste 10 milyar metreküp civarında artış gösterdi.

Çin, doğal gaz ithalatının büyük kısmını Rusya, Türkmenistan, Avustralya ve Katar gibi ülkelerden gerçekleştiriyor.