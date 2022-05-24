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Haberler Fotohaber 32 Farz Anlamları Ve Sünnetler i- İslam’da 32 Farzın Maddeleri Ve Tablosu
Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:51

32 Farz Anlamları Ve Sünnetler i- İslam’da 32 Farzın Maddeleri Ve Tablosu

32 farz, İslam dininin en temel farzlarını kapsayan buyrukların genel adıdır. Çeşitli ibadetlerin ve emirlerin farzlarından oluşan 32 farz, her müminin mutlaka bilmesi gereken bir konu olduğu gibi ilkokul yıllarından itibaren öğrencilere Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde en önemli konulardan birisidir. Toplam 6 başlıkta incelenen 32 farzın anlamları ve sünnetleri nelerdir? 32 farzın maddeleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve 32 farz hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

32 Farz Anlamları Ve Sünnetler i- İslam’da 32 Farzın Maddeleri Ve Tablosu

Farz, İslam dininde yüce Allah tarafından Kur'an'ı Kerim'de Müslümanlara yapılmasının açık bir şekilde emredildiği kurallar veya ibadetler olarak kabul edilen şartlardır. 32 farz da Müslümanlara emredilen en baş ve en temel farzlardır. Peki, 32 farz nasıl ezberlenir? 32 farz sünnetleri nelerdir? İşte 32 farz ile ilgili detaylar...

32 Farz Anlamları Ve Sünnetler i- İslam’da 32 Farzın Maddeleri Ve Tablosu

32 Farz Anlamları ve Sünnetleri

32 farz toplam 6 başlıkta toplanan farzların tamamıdır. Bu farzlar ve anlamlarını sırasıyla sizler için bir araya getirdik.

İmanın şartları: 6 adet farzdan oluşan imanın şartları şunlardır;

- Allah'a ve onun birliğine inanmak.

- Allah'ın meleklerine inanmak.

- Allah'ın peygamberlerine inanmak.

- Allah'ın kitaplarına inanmak.

- Ahiret gününe iman etmek.

- Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak.

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32 Farz Anlamları Ve Sünnetler i- İslam’da 32 Farzın Maddeleri Ve Tablosu

İslam'ın şartları:5 adet farzdan oluşan İslam'ın şartları şunlardır;

- Kelime-i Şehadet getirmek.

- Namaz kılmak.

- Oruç tutmak.

- Zekat vermek.

- Hacca gitmek.

32 Farz Anlamları Ve Sünnetler i- İslam’da 32 Farzın Maddeleri Ve Tablosu

Namazın şartları: Namaz ibadetini yerine getirirken uyulması gereken 12 şarttan oluşan farzlar şunlardır;

- Hadesten Taharet ( abdest almak)

- Necasetten Taharet ( namaz kılınacak ortamın ve kıyafetlerin temiz olması)

- Setri Avret ( örtünmek)

- İstikbal-i Kıble (kıbleye dönmek)

- Vakit (namazları vaktinde kılmak)

- Niyet ( namazın başında niyet etmek)

- İftitah tekbiri ( namaza tekbirle başlamak)

- Kıyam (namazı ayakta kılmak)

- Kıraat ( namazda ayakta sure okumak)

- Rükû ( belden eğilmek)

- Secde (alnı yere değdirmek)

- Kade-i Ahire ( son oturuşta Ettahhiyat okunacak kadar durmak)

32 Farz Anlamları Ve Sünnetler i- İslam’da 32 Farzın Maddeleri Ve Tablosu

Abdestin farzları: Namaz abdesti alınırken uyulması gereken 4 şarttan oluşan farzlar şunlardır;

- Yüzü yıkamak.

- Elleri dirseklere kadar yıkamak.

- Başın dörtte birini mesh etmek.

- Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

Guslün farzları: Boy abdesti alınırken uyulması gereken 3 şarttan oluşan farzlar şunlardır;

- Ağza 3 kere su verip çalkalamak.

- Buruna 3 kere su verip temizlemek.

- Vücutta tek bir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak.

Teyemmüm farzları; Suyun olmadığı yerde alınacak olan abdest yani teyemmüm abdesti alınırken uyulması gereken 2 şarttan oluşan farzlar şunlardır;

- Niyet etmek.

- Elleri toprağa vurup yüzü mesh etmek. Ardından yine elleri toprağa vurup kolları mesh etmek.

32 Farz Nasıl Ezberlenir?

32 farzı tam ve kolay bir şekilde öğrenmek için öncelikle 6 ana başlıktan oluşan İslam'ın şartları, İmanın şartları, Namazın şartları, abdestin şartları, gusül abdesti şartları ve teyemmüm abdesti şartlarını öğrenmek ve uygulamak en iyi yöntemdir.

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