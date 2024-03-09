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Haberler Fotohaber Krem sürmek orucu bozar mı, hangi hallerde krem sürmek orucu bozmaz? İşte, diyanet ile yanıtı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:32

Krem sürmek orucu bozar mı, hangi hallerde krem sürmek orucu bozmaz? İşte, diyanet ile yanıtı

On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek kişiler ibadetlerini çeşitli hususlardan sakınmak istiyor. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin farz olması hasebiyle kaçınılması gereken birçok husus bulunmaktadır. Bu hususlar ibadeti zarar sokabilmektedir. Müslümanlar oruçlarını zarara uğratabilecek hususları sorguluyor. Peki krem sürmek orucu bozar mı, hangi halleder de krem sürmek orucu bozmaz? İşte diyanet açıklamasıyla krem sürmek orucu bozar mı?

Krem sürmek orucu bozar mı, hangi hallerde krem sürmek orucu bozmaz? İşte, diyanet ile yanıtı

Kişiler günlük hayatlarında cilt bakımına özen göstermektedir. Özellikle cilt bakımında, el ve vücut bakımını gerçekleştirirken kullanılan kremler Ramazan ayında akıllarda soru işareti bırakıyor. Bununla birlikte Ramazan ayında da cilt bakımını aksatmak istemeyen kişiler, cilde krem sürmenin sakıncalarını araştırıyor. İşte krem sürmenin oruca olan etkileri.

Krem sürmek orucu bozar mı, hangi hallerde krem sürmek orucu bozmaz? İşte, diyanet ile yanıtı

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Krem deri üzerine sürülür ve derinin altında bulunan kılcal damarlar aracılığı ile derinin altına geçer. Ancak bu durum orucu bozan durumlar arasında yer almamaktadır. Çünkü bu bir yeme içme durumu değildir. Bu yüzden de oruç bozulmaz.

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Krem sürmek orucu bozar mı, hangi hallerde krem sürmek orucu bozmaz? İşte, diyanet ile yanıtı

DUDAĞA KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Sağlık için dudağa sürülen tatsız dudak kremleri ya da merhemler orucu bozmaz. Ancak tadı olan dudak kremleri kişilerin orucunu bozmaya sebebiyet verebilir. Ancak dudağa renk vermek için sürülen ruj gün içinde istemsiz bir şekilde yalanabilir. Bu da rujun tadının mideye ulaşmasına yol açar. Bu durumda da orucun bozulduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra kalıcı dudak makyajının orucu bozup bozmadığı da kadınlar tarafından araştırılmaktadır. Kalıcı dudak makyajının orucu bozup bozmadığının cevabı ise hayırdır. Kalıcı makyaj orucu bozan bir durum değildir.

Krem sürmek orucu bozar mı, hangi hallerde krem sürmek orucu bozmaz? İşte, diyanet ile yanıtı

MERHEM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

Krem sürmek orucu bozar mı, hangi hallerde krem sürmek orucu bozmaz? İşte, diyanet ile yanıtı
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