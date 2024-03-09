Krem sürmek orucu bozar mı, hangi hallerde krem sürmek orucu bozmaz? İşte, diyanet ile yanıtı

Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:32
On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek kişiler ibadetlerini çeşitli hususlardan sakınmak istiyor. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin farz olması hasebiyle kaçınılması gereken birçok husus bulunmaktadır. Bu hususlar ibadeti zarar sokabilmektedir. Müslümanlar oruçlarını zarara uğratabilecek hususları sorguluyor. Peki krem sürmek orucu bozar mı, hangi halleder de krem sürmek orucu bozmaz? İşte diyanet açıklamasıyla krem sürmek orucu bozar mı?