Krem sürmek orucu bozar mı, hangi hallerde krem sürmek orucu bozmaz? İşte, diyanet ile yanıtı

DUDAĞA KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Sağlık için dudağa sürülen tatsız dudak kremleri ya da merhemler orucu bozmaz. Ancak tadı olan dudak kremleri kişilerin orucunu bozmaya sebebiyet verebilir. Ancak dudağa renk vermek için sürülen ruj gün içinde istemsiz bir şekilde yalanabilir. Bu da rujun tadının mideye ulaşmasına yol açar. Bu durumda da orucun bozulduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra kalıcı dudak makyajının orucu bozup bozmadığı da kadınlar tarafından araştırılmaktadır. Kalıcı dudak makyajının orucu bozup bozmadığının cevabı ise hayırdır. Kalıcı makyaj orucu bozan bir durum değildir.