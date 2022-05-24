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Haberler Fotohaber Namazın Şartları - 5 Vakit Namazın Farzları, Sünnetleri, İçindeki Ve Dışındaki Rükünleri Nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:55

Namazın Şartları - 5 Vakit Namazın Farzları, Sünnetleri, İçindeki Ve Dışındaki Rükünleri Nelerdir?

Namazın şartları, İslam dininin temel şartları öğrenilirken mutlaka öğrenilmesi gereken bir kurallara dahildir. Yüce Allah, Müslümanlara ibadetlerini dosdoğru ve layıkıyla yerine getirmelerini emretmiştir. Namaz ibadeti yerine getirileceği zaman uyulması gereken şartlar, farzlar ve yapılması tavsiye edilen sünnetler vardır ki şüphesiz bunlara uyulduğu vakit ibadet, layıkıyla yerine getirilmiş olur. Peki, İslam'ın ilk beş şartlarından biri olan namazın şartları nelerdir? 5 vakit namazın farzları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Namazın Şartları - 5 Vakit Namazın Farzları, Sünnetleri, İçindeki Ve Dışındaki Rükünleri Nelerdir?

Namaz, Kur'an'ı Kerim'de ayeti kerimelerde görüldüğü üzere Müslümanlara ilk emredilen ibadettir. İslamiyet'te çok önemli bir yerde olan namaz ibadetinin geçerli olması ve vecibelerine uygun yapılması için belirli şartlar ve farzlar mevcuttur. Her müminin mutlaka bilmesi gereken namazın rükünleri nelerdir? 5 vakit namazın sünnetleri nelerdir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Namazın Şartları - 5 Vakit Namazın Farzları, Sünnetleri, İçindeki Ve Dışındaki Rükünleri Nelerdir?

Namazın Şartları Nelerdir?

Namaz ibadetinin 6 adet şartı vardır, bu şartları açıklamaları ile şöyle sıralayabiliriz;

  • Hadesten Taharet: Hükmi pislikten arınmak, yani manevî temizliği ve abdesti kasteder.
  • Necaseten Taharet: Gerçek anlamdaki temizlik anlamına gelir. Namazın kılınacağı örtü, ortam ve giysilerin temiz olmasını kasteder.
  • Avret: Namazda kadının yüz, el ve ayakları dışındaki yerlerinin erkeğin ise göbekle diz kapağı arasında kalan yerlerini kapatacak, aynı zamanda vücut hatlarını belli etmeyen kıyafetlerin giyilmesini gerektiğinden bahseder.
  • Kıbleye dönmek: Namaz kılarken kıbleye yani Kabe'ye dönmeyi kasteder.
  • Vakit: Namazı vaktinde kılmanın şart olduğunu ve mümkün olduğunca vakitleri şaşmamak gerektiğini kasteder.
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Namazın Şartları - 5 Vakit Namazın Farzları, Sünnetleri, İçindeki Ve Dışındaki Rükünleri Nelerdir?

5 Vakit Namazın Farzları

Namazın rükünleri, yani namaza başladıktan sonraki farzlar yedi adettir. Bu farzlar şunlardır;

  1. Niyet etmek, hangi namazın kılındığını bilmek ve ona göre niyet etmek.
  2. Başlangıç tekbirini getirmek.
  3. Farz namazlarını ayakta kılmak.
  4. Kıraat yani namazda mutlaka Kur'an-ı Kerim'den bir sure okumak.
  5. Rükû esnasında belden eğilmek.
  6. Secde, yani alnı yere değdirmek.
  7. Son oturuşta Tahhiyat olunacak kadar bir süre durmak.
Namazın Şartları - 5 Vakit Namazın Farzları, Sünnetleri, İçindeki Ve Dışındaki Rükünleri Nelerdir?

Namazın gerek şartları gerekse rükünleri farz sayılmaktadır, bu sebeple bunlardan birisinin ihmal edildiği farz namazının kabul olmayacağı İslâmî kaynaklarda belirtilmiştir. 5 vakit namazın dışında Cuma namazı da farzdır. Cenaze namazı ise farz-ı kifayedir.

Bayram namazı ve vitr namazı vacip olan namazlardır.

Namazın Şartları - 5 Vakit Namazın Farzları, Sünnetleri, İçindeki Ve Dışındaki Rükünleri Nelerdir?

Namazın Sünnetleri Nelerdir?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammet'in (sav) sahabelerine ve Müslümanlara örnek niteliğindeki hareketleri, olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarına sünnet denir.

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