Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:55

Namazın Şartları - 5 Vakit Namazın Farzları, Sünnetleri, İçindeki Ve Dışındaki Rükünleri Nelerdir?

Namazın şartları, İslam dininin temel şartları öğrenilirken mutlaka öğrenilmesi gereken bir kurallara dahildir. Yüce Allah, Müslümanlara ibadetlerini dosdoğru ve layıkıyla yerine getirmelerini emretmiştir. Namaz ibadeti yerine getirileceği zaman uyulması gereken şartlar, farzlar ve yapılması tavsiye edilen sünnetler vardır ki şüphesiz bunlara uyulduğu vakit ibadet, layıkıyla yerine getirilmiş olur. Peki, İslam'ın ilk beş şartlarından biri olan namazın şartları nelerdir? 5 vakit namazın farzları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.