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Haberler Fotohaber Ramazan ayında Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Teravih namazı kılmak farz mı, nafile mi?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 22:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 22:46

Ramazan ayında Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Teravih namazı kılmak farz mı, nafile mi?

Teravih namazı, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınıyor. İftar sonrası vatandaşlar teravih namazını camilerde cemaat ile kılıyor. Bu vesile ile camide kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde toplanarak hem ibadetlerini yerine getirir hem de dini sohbetlerle bilgilerini pekiştirme şansı bulur. Müslümanlar için son derece önemli ve sevabı bol bu ibadet hakkında "Teravih namazı farz mı sünnet mi, vacip mi?" sorusu araştırılıyor. Peki, Diyanet'e göre Teravih namazı kılmak farz mı, nafile mi? İşte yanıtı.

Ramazan ayında Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Teravih namazı kılmak farz mı, nafile mi?

Cennet kapılarının açıldığı, tüm Müslüman aleminin ibadetine yöneldiği Ramazan-ı Şerif'le kucaklaşıyoruz. Bu mübarek ayda oruç ibadetinden sonra akla gelen ilk uygulama teravih namazı olması sebebiyle birçok vatandaş "Teravih Namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?" sorularına da yanıt arıyor. Teravih namazı, 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınır. Peki, Teravih namazı kılmanın sevapları (faziletleri) nelerdir? Teravih Namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı ve bilinmesi gerekenler.

Ramazan ayında Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Teravih namazı kılmak farz mı, nafile mi?

TERAVİH NAMAZI KILMAK FARZ MI SÜNNET Mİ?
İslam alimlerinin belirttiğine göre; Teravih namazı kadın ve erkek her Müslüman için sünnettir. Öyle ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed; Teravih namazını farz olmaması adına cemaatten ayrı olarak kılmıştır.

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Ramazan ayında Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Teravih namazı kılmak farz mı, nafile mi?

TERAVİH NAMAZI FARZ MIDIR DİYANET AÇIKLAMASI
Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.
Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

Ramazan ayında Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Teravih namazı kılmak farz mı, nafile mi?

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]).

Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Ramazan ayında Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Teravih namazı kılmak farz mı, nafile mi?

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN 2024?
Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır. Teravih namazı 2024 yılında 10 Mart akşamı yatsı namazından hemen sonra kılınacak.

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