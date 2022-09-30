SALLİ BARİK DUASI OKUNUŞU, Allahümme Salli Ve Barik Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı

Salli Barik duası, namazlarda, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) adı anılınca, ezan okununca, Cuma vakitlerinde ve akla gelen her vakitte okunması sünnet olan bir duadır. Bu sebeple Salli Barik duası okunuşu her mümine tavsiye edilmiştir. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları, ezberlemesi en kolay dualardan olup sıkça tekrarlandığında pek çok sevaba vesile olur. Allahümme Salli ve Barik duaları Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve okunuşu ile iyi bilinmeli, sık sık tekrar edilmelidir. İşte bu duanın okunuşu ve Salli Barik anlamı…