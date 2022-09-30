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Haberler Fotohaber SALLİ BARİK DUASI OKUNUŞU, Allahümme Salli Ve Barik Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı
Giriş Tarihi: 30.09.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 09:35

SALLİ BARİK DUASI OKUNUŞU, Allahümme Salli Ve Barik Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı

Salli Barik duası, namazlarda okunması sünnet olan fazileti bol dualardandır. Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının birlikte okunması dolayısıyla bu ismi almıştır. Salli Barik duası okunuşu, müminlerin gerek namaz kılarken gerek günlük hayatında sıkça zikrettiği dualardan biridir. Allahümme Salli Barik duası ve anlamı, bu duanın Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu kadar önemlidir. Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salât ve selam getirmek için bu dualar sıkça tekrarlanmalıdır. İşte Allahümme Salli ve Barik duaları Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve Salli Barik suresi okunuşu…

SALLİ BARİK DUASI OKUNUŞU, Allahümme Salli Ve Barik Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı

Salli Barik duası, namazlarda, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) adı anılınca, ezan okununca, Cuma vakitlerinde ve akla gelen her vakitte okunması sünnet olan bir duadır. Bu sebeple Salli Barik duası okunuşu her mümine tavsiye edilmiştir. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları, ezberlemesi en kolay dualardan olup sıkça tekrarlandığında pek çok sevaba vesile olur. Allahümme Salli ve Barik duaları Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve okunuşu ile iyi bilinmeli, sık sık tekrar edilmelidir. İşte bu duanın okunuşu ve Salli Barik anlamı…

SALLİ BARİK DUASI OKUNUŞU, Allahümme Salli Ve Barik Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı

Allahümme Salli Duası Okunuşu

- Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

- Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

- İnneke hamidün mecîd.

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SALLİ BARİK DUASI OKUNUŞU, Allahümme Salli Ve Barik Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı

Allahümme Salli Duası Türkçe Anlamı

- Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt.

- İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi.

- Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

SALLİ BARİK DUASI OKUNUŞU, Allahümme Salli Ve Barik Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı

Allahümme Barik Duası Okunuşu

- Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli

- Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli

- İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

SALLİ BARİK DUASI OKUNUŞU, Allahümme Salli Ve Barik Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı

Allahümme Barik Duası Türkçe Anlamı

-Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline
-bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e
-(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.
-Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).

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