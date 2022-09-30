SALLİ BARİK DUASI OKUNUŞU, Allahümme Salli Ve Barik Duaları Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı

Giriş Tarihi: 30.09.2022 09:29
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
09:35
Salli Barik duası, namazlarda okunması sünnet olan fazileti bol dualardandır. Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının birlikte okunması dolayısıyla bu ismi almıştır. Salli Barik duası okunuşu, müminlerin gerek namaz kılarken gerek günlük hayatında sıkça zikrettiği dualardan biridir. Allahümme Salli Barik duası ve anlamı, bu duanın Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu kadar önemlidir. Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salât ve selam getirmek için bu dualar sıkça tekrarlanmalıdır. İşte Allahümme Salli ve Barik duaları Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve Salli Barik suresi okunuşu…