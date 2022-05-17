Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Uhud Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Uhud Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 17.05.2022 18:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 18:21

Uhud Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Uhud Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Uhud Savaşı, İslamiyet'in yayılmasına engel olunması için müşriklerin Müslümanlara saldırıları ile başlamış, aralarında sahabelerinde olduğu onlarca Müslümanın şehit olmasına sebep olmuş bir savaştır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) komutasında olduğu en önemli savaşlardan birisi olan Uhud Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Uhud Savaşı tarihi ve önemi nedir? Bu soruların yanıtlarını ve İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Uhud Savaşı hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Uhud Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Uhud Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

İslamiyet'in doğuşu ile birlikte Müslümanlar ve müşrikler arasında pek çok savaş yaşanmıştır. Müşriklerin İslamiyet'i kabul etmeyip Müslümanlara karşı yaptığı baskı ve zulümler sonucunda çıkan bu savaşlardan birisi de Uhud Savaşı'dır. Tarihte ibretlik bir anlamı olan Uhud Savaşı tarafları kimlerdir? Uhud Savaşı sonuçları nelerdir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Uhud Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Uhud Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Uhud Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Peygamber efendimiz Hz. Muhammet'in (sav) ve Müslümanların galibiyetini ile sonlanan Bedir Savaşı akabinde Müslüman olup İslam'a inanların sayısı artmıştı. Müslümanların güçlenmesinden ve Arap topraklarında bir İslam devleti kuracaklarından rahatsız olan Mekkeli Kureyşliler'den Ebu Sufyan Medine'deki Müslümanlara uyarı mektubu göndermiş ve onları açıkça tehdit etmiştir. Bu tehdidin üzerine Hz. Muhammet (sav) derhal ordulara hazırlık emri vererek savunma hazırlıklarına başlamıştır. Peygamber efendimizin ordusu ile yaptığı istişare sonucunda ordunun taarruz halinde bulunmasına karar verilmiştir. Medine'nin en kuzeyinde yer alan Uhud Dağı bölgesine doğru yola çıkan ordudaki asker sayısı müşriklerin asker sayısına göre oldukça azdı lakin orduda üstün nişancılığa sahip askerler vardı, bu askerleri Hz. Muhammet (sav) Uhud Dağının tepelerine yerleştirmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uhud Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Uhud Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

23 Mart 625 tarihinde Kureyş ordusu Medine sınırlarına girer girmez Müslümanlara saldırıya başlamıştı lakin Müslüman ordusunun kuvvetli bir şekilde onları püskürtmesi sonucundan geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Müslüman ordusundan sayıca fazla olan Kureyşliler bu çarpışmada epey bir kayba uğramıştır. Savaşın seyrini değiştiren olay ise tam da bu noktada başlamıştır.

Kureyşliler'in geri çekildiğini gören okçu askerler Hz. Muhammet'in (sav) emrini beklemeden savaş alanına inerek ganimet toplamaya başlamıştır, bunu fark eden Kureyş ordusu tekrardan toplanarak savaş alanındaki Müslüman askerlere saldırmıştır. Kureyş ordusunun geri çekilmekte olan bölüğü de bu saldırıya katılmış ve Müslümanları iki taraftan da kuşatmışlardır. İslam ordusu komutanlarından sahabe Hz. Hamza göğsüne aldığı mızrak darbesiyle şehit olmuş, peygamber efendimiz de yaralanmıştır. Can kaybına ve şiddetli saldırılara uğrayan Müslüman ordusu çekilmek zorunda kalarak savaşı kaybetmiştir.

Uhud Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Uhud Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Uhud Savaşı'nın Önemi

Uhud Savaşı İslam tarihinde ilk kez Müslümanların yenildiği bir savaştır ve bu savaşta Müslümanlar için ibretlik, ders niteliğinde olaylar yaşanmıştır. Henüz savaş başlamadan evvel fitnelerle kafası karışan ve ordudan ayrılan ikiyüzlü kimselerin gerçek niyeti ortaya çıkmıştır. Savaş kazanılacak durumdayken okçuların açgözlü ve disipline uymayan hareketleri yüzünden savaşın seyri değişmiş, Müslümanlar mağlup olmuştur.

Uhud Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Uhud Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Uhud Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Nedenler;

  • Kureyşliler'in Bedir Savaşı'nı kaybetmesi ve intikam istemesi.
  • Müşriklerin, Müslümanların bir İslam Devleti kuracağından korkmaları.
  • Kendi çıkarları için Mekkeli Kureyşliler'in ticaret ve kervan yollarını ele geçirmek istemesi.
SON DAKİKA