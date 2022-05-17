Uhud Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Uhud Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

23 Mart 625 tarihinde Kureyş ordusu Medine sınırlarına girer girmez Müslümanlara saldırıya başlamıştı lakin Müslüman ordusunun kuvvetli bir şekilde onları püskürtmesi sonucundan geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Müslüman ordusundan sayıca fazla olan Kureyşliler bu çarpışmada epey bir kayba uğramıştır. Savaşın seyrini değiştiren olay ise tam da bu noktada başlamıştır.

Kureyşliler'in geri çekildiğini gören okçu askerler Hz. Muhammet'in (sav) emrini beklemeden savaş alanına inerek ganimet toplamaya başlamıştır, bunu fark eden Kureyş ordusu tekrardan toplanarak savaş alanındaki Müslüman askerlere saldırmıştır. Kureyş ordusunun geri çekilmekte olan bölüğü de bu saldırıya katılmış ve Müslümanları iki taraftan da kuşatmışlardır. İslam ordusu komutanlarından sahabe Hz. Hamza göğsüne aldığı mızrak darbesiyle şehit olmuş, peygamber efendimiz de yaralanmıştır. Can kaybına ve şiddetli saldırılara uğrayan Müslüman ordusu çekilmek zorunda kalarak savaşı kaybetmiştir.