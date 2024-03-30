Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:30
Adana Sarıçam seçim sonuçları | Sarıçam 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Adana Sarıçam seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle yeni bir belediye başkanı belirleyecek. On binlerce seçmen, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerine dair oy oranları ve detaylı bilgilere yine sabah.com.tr'den erişim sağlanabilecek.