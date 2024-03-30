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Haberler Galeri Adana Sarıçam seçim sonuçları | Sarıçam 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:30

Adana Sarıçam seçim sonuçları | Sarıçam 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Adana Sarıçam seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle yeni bir belediye başkanı belirleyecek. On binlerce seçmen, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerine dair oy oranları ve detaylı bilgilere yine sabah.com.tr'den erişim sağlanabilecek.

Adana Sarıçam seçim sonuçları | YSK Sarıçam yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Adana'nın Sarıçam ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Sarıçam yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip ederek anlık verilere ulaşabilecekler. Bu veriler ışığında 2024 Sarıçam yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgiye erişim sağlanabilecek.

ADANA SARIÇAM SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Adana Sarıçam seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Adana Sarıçam seçim sonuçları | YSK Sarıçam yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA SARIÇAM SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Bilal Uludağ

CHP: Hüseyin Göçmen

İYİ Parti: Yusuf Özer

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Yeter

Adana Sarıçam Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Adana Sarıçam seçim sonuçları | YSK Sarıçam yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Adana'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Adana Sarıçam seçim sonuçları | YSK Sarıçam yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA SARIÇAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Adana Sarıçam'da MHP Bilal Uludağ, CHP Hüseyin Göçmen, İYİ Parti Yusuf Özer ve Yeniden Refah Partisi Mustafa Yeter ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adana Sarıçam seçim sonuçları | YSK Sarıçam yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA SARIÇAM MAHALLELERİ

Sarıçam'da 69 mahalle vardır:

  1. Acıdere
  2. Aflak
  3. Akkuyu
  4. Avcılar
  5. Aydınyurdu
  6. Ayvalı
  7. Balcalı
  8. Bayram Hacılı
  9. Beyceli
  10. Boynuyoğun
  11. Boztepe
  12. Buruk Cumhuriyet
  13. Büyük Baklalı
  14. Cerenli
  15. Cihadiye
  16. Çamlıca
  17. Çarkıpare
  18. Çaylı
  19. Çınarlı
  20. Çiçekli
  21. Çirişgediği
  22. Dağcı
  23. Dutluca
  24. Eğeciuşağı
  25. Elif Su Uludağ
  26. Ertuğrulgazi
  27. Esentepe
  28. Gökbuket
  29. Göztepe
  30. Gültepe
  31. Hakkıbeyli
  32. Hasanbeyli
  33. Hocallı
  34. Hürriyet
  35. İstiklal
  36. Karaömerli
  37. Karayusuflu
  38. Kargakekeç
  39. Karlık
  40. Kaşobası
  41. Kemalpaşa
  42. Kepeztepe
  43. Kılbaş
  44. Kılıçlı
  45. Kızılkaş
  46. Kösefakılı
  47. Küçükbaklalı
  48. Maltepe
  49. Mehmet Akif Ersoy
  50. Menekşe
  51. Mustafalar
  52. Müminli
  53. Orhangazi
  54. Osmangazi
  55. Remzi Oğuz Arık
  56. Sarıçam
  57. Sofudede
  58. Suluca
  59. Şahintepe
  60. Turunçlu
  61. Ünlüce
  62. Yağızlar
  63. Yarımca
  64. Yavuz Sultan Selim
  65. Yeni
  66. Yeniyayla
  67. Yeşiltepe
  68. Yıldırım Beyazıt
  69. Yürekli
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