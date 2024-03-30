Ankara Çankaya seçim sonuçları! YSK Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü düzenleniyor. 5 yıl görevde olacak yeni büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oyuyla belirlenecek. Oy kullanma işlemi ardından sandıklar açılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nın (YSK) seçim yasağını kaldırmasının akabinde oy oranları paylaşılacak. 31 Mart akşamı Ankara Çankaya seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek. YSK'dan alınan anlık veriler ışığında Çankaya seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK ile Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

ANKARA ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Çankaya seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.