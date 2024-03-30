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Haberler Galeri Ankara Çankaya seçim sonuçları! YSK Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:38

Ankara Çankaya seçim sonuçları! YSK Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ankara Çankaya seçim sonuçları ilçede ikamet eden seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. 937 bin 546 nüfuslu ilçe, başkentin birinci, Türkiye'nin ise en büyük ikinci ilçesi konumunda yer alıyor. Bu sebeple Çankaya seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Oy verme süreci ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasağı kaldırıldıktan sonra sandıklardan çıkan veriler, 31 Mart akşamı YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri il il, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları tüm detaylarıyla sabah.com.tr üzerinden yayınlanacak. İşte, YSK ile Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.

Ankara Çankaya seçim sonuçları! YSK Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü düzenleniyor. 5 yıl görevde olacak yeni büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oyuyla belirlenecek. Oy kullanma işlemi ardından sandıklar açılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nın (YSK) seçim yasağını kaldırmasının akabinde oy oranları paylaşılacak. 31 Mart akşamı Ankara Çankaya seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek. YSK'dan alınan anlık veriler ışığında Çankaya seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK ile Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

ANKARA ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Çankaya seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Çankaya seçim sonuçları! YSK Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Duhan Kalkan

CHP: Hüseyin Can Güner

İYİ Parti: Osman Topal

DEM Parti: Türkan Demir

Yeniden Refah: Mustafa Erikli

Ankara Çankaya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Çankaya seçim sonuçları! YSK Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara Çankaya seçim sonuçları! YSK Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Çankaya'da AK Parti Duhan Kalkan, CHP Hüseyin Can Güner, İYİ Parti Osman Topal, DEM Parti Türkan Demir, Yeniden Refah Partisi Mustafa Erikli, BBP Erol Koçoğlu, TİP İrfan Değirmenci, Zafer Partisi Esmaül Hüsna Aslan, Memleket Partisi Veli Özçelik ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Çankaya seçim sonuçları! YSK Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇANKAYA MAHALLELERİ

Çankaya'da 123 mahalle vardır:

100.Yıl

50.Yıl

Ahlatlıbel

Akarlar

Akpınar

Alacaatlı

Anıttepe

Arka Topraklık

Aşağı İmrahor

Aşağı Öveçler

Aşıkpaşa

Ata

Aydınlar

Ayrancı

Aziziye

Bademlidere

Bağcılar

Bahçelievler

Balgat

Barbaros

Bayraktar

Beytepe

Birlik

Boztepe

Büyükesat

Cebeci

Cevizlidere

Cumhuriyet

Çamlıtepe

Çankaya

Çavuşlu

Çayyolu

Çiğdem

Çukurambar

Devlet

Dilekler

Dodurga

Doğuş

Dumlupınar

Ehlibeyt

Emek

Ertuğrulgazi

Erzurum

Esatoğlu

Eti

Evciler

Fakülteler

Fidanlık

Gaziosmanpaşa

Gökkuşağı

Göktürk

Güvenevler

Güzeltepe

Harbiye

Hilal

Huzur

İleri

İlkadım

İlkbahar

İlker

İncesu

İşçi Blokları

Karahasanlı

Karapınar

Karataş

Kavaklıdere

Kazım Özalp

Keklik Pınarı

Kırkkonaklar

Kızılay

Kızılırmak

Kocatepe

Konutkent

Korkutreis

Koru

Kömürcü

Küçükesat

Kültür

Malazgirt

Maltepe

Mebusevleri

Meşrutiyet

Metin Akkuş

Metin Oktay

Mimar Sinan

Muhsin Ertuğrul

Murat

Mustafa Kemal

Mutlukent

Mürsel Uluç

Naci Çakır

Nasuh Akar

Oğuzlar

Oran

Orta İmrahor

Osman Temiz

Ön Cebeci

Öveçler

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı

Remzi Oğuz Arık

Sağlık

Sancak

Seyranbağları

Sokullu Mehmet Paşa

Söğütözü

Şehit Cengiz Karaca

Şehit Cevdet Özdemir

Tınaztepe

Tohumlar

Topraklık

Umut

Ümit

Üniversiteler

Yakupabdal

Yaşamkent

Yayla

Yeşilkent

Yıldızevler

Yukarı Bahçelievler

Yukarı Dikmen

Yukarı Öveçler

Yücetepe

Zafertepe

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