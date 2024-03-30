Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
16:38
Ankara Çankaya seçim sonuçları! YSK Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Ankara Çankaya seçim sonuçları ilçede ikamet eden seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. 937 bin 546 nüfuslu ilçe, başkentin birinci, Türkiye'nin ise en büyük ikinci ilçesi konumunda yer alıyor. Bu sebeple Çankaya seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Oy verme süreci ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasağı kaldırıldıktan sonra sandıklardan çıkan veriler, 31 Mart akşamı YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri il il, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları tüm detaylarıyla sabah.com.tr üzerinden yayınlanacak. İşte, YSK ile Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.