Ankara seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı: 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 34 siyasi parti adayının yarıştığı seçimlerde, Türkiye'nin şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulurken il ve ilçelerin seçim sonucu için araştırmalar hız kazandı. Başkentlilerin gündeminde ise Ankara seçimi kim kazandı sorusu var. Özellikle öne çıkan isimlerden Turgut Altınok ve Mansur Yavaş canlı ve anlık oy oranları yakın takibe alındı. Ankara seçim sonuçları 2024 yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK ile Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Ankara Yerel Seçim Sonuçları ekranı;