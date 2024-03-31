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Haberler Galeri Ankara seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı: 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:40

Ankara seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı: 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve adayların oy oranları

60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 81 ili 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Başkentin yeni yöneticisini merak eden seçmenler Ankara seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Mansur Yavaş, İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım'ın aday gösterildiği Ankara seçim sonuçları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK verileri ile Ankara yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı!

Ankara seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 34 siyasi parti adayının yarıştığı seçimlerde, Türkiye'nin şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulurken il ve ilçelerin seçim sonucu için araştırmalar hız kazandı. Başkentlilerin gündeminde ise Ankara seçimi kim kazandı sorusu var. Özellikle öne çıkan isimlerden Turgut Altınok ve Mansur Yavaş canlı ve anlık oy oranları yakın takibe alındı. Ankara seçim sonuçları 2024 yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK ile Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Ankara Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Ankara seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Turgut Altınok

CHP: Mansur Yavaş

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

DEM Parti: Gültan Kışanak

Yeniden Refah: Suat Kılıç

Ankara Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Ankara'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti'den Turgut Altınok, İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım, Memleket Partisi'nden Zafer Burak Hasar, DSP'den Mehmet Selim Çetin, Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç, Türkiye Komünist Partisi'nden Ali Ufuk Arikan, Zafer Partisi'nden Hüseyin Bartu Soral, Yeni Türkiye Partisi'nden Serkan Ünver, CHP'den Mansur Yavaş, Hak ve Özgürlükler Partisi'nden Fazlı Taşkan, Ocak Partisi'nden Murat Yardımcı, Adalet Birlik Partisi'nden Abdullah Demiryürek, Millet Partisi'nden Salih Koç, DEVA Partisi'nden Celal Mümtaz Akıncı, Saadet Partisi'nden Cafer Güneş ve Vatan Partisi'nden Utku Reyhan, DEM Parti'den Gültan Kışanak, Anavatan Partisi'nden Tuvana Naz Ketene ve Türkiye Komünist Hareketi'nden Figen Topal yarışırken, bağımsız adaylardan Korkut Cesur, Suat Karaman, Lokman Cengiz, Mustafa Sanğu ve Yunus Murat Güztoklusu ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

SEÇİME 34 SİYASİ PARTİ KATILACAK

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

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