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Haberler Galeri Antalya seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:30

Antalya seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

5 Yılda bir yapılan yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirlenirken, Antalya seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. Peki, 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024 ile Antalya seçimi kim kazandı, adayların oy sonucu nasıl oldu? İşte YSK Seçim Sonuçları ile Antalya seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Antalya seçim sonuçları! YSK Antalya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına giderken, oy verme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ''2024 Antalya seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt bulacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından il ve ilçe seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşılacak. İşte, YSK ile Antalya seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Antalya Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Antalya seçim sonuçları! YSK Antalya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Hakan Tütüncü

CHP: Muhittin Böcek

İYİ Parti: Nesrin Ünal

DEM Parti: Kemal Bülbül

Yeniden Refah: Ümit Özkurt

Zafer Partisi: Oğuz Ersöz

Antalya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya seçim sonuçları! YSK Antalya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Antalya'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

Gündoğmuş seçim sonuçları

İbradı seçim sonuçları

Demre seçim sonuçları

Kaş seçim sonuçları

Kemer seçim sonuçları

Korkuteli seçim sonuçları

Kumluca seçim sonuçları

Manavgat seçim sonuçları

Serik seçim sonuçları

Muratpaşa seçim sonuçla

Konyaaltı seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçları! YSK Antalya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Hakan Tütüncü, CHP Muhittin Böcek, İYİ Parti Nesrin Ünal, DEM Parti Kemal Bülbül, Yeniden Refah Partisi Ümit Özkurt ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya seçim sonuçları! YSK Antalya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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