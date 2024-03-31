Antalya seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Antalya yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına giderken, oy verme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ''2024 Antalya seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt bulacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından il ve ilçe seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşılacak. İşte, YSK ile Antalya seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Antalya Yerel Seçim Sonuçları ekranı;