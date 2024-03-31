Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:24
CANLI BEYPAZARI SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Beypazarı yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları
Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri geride kaldı. Bugün milyonlar yerel yöneticilerini seçmek için sandıklara akın etti. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beypazarı seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Beypazarı seçimi kim kazandı sorusu için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan seçim sonucu verilerine sabah.com.tr'den erişiliyor. İşte Ankara Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı!