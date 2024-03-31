CANLI BEYPAZARI SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart Ankara Beypazarı yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

81 ilde kurulan 207 binden fazla sandıkta seçmen oyunu kullandı. 34 siyasi partinin yarıştığı seçimde oy kullanma işlemleri geride kalırken Beypazarı seçim sonuçları araştırılıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener oy işlemlerinin sorunsuz tamamlandığını açıklarken Beypazarı seçimi kim kazandı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan resmi seçim sonucu verilerine göre şekillenecek. İşte anlık ve canlı oy sonuçları ile Beypazarı yerel seçim sonuçları ekranı.

ANKARA BEYPAZARI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Beypazarı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.