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Haberler Galeri İzmir Buca seçim sonuçları || YSK Buca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:10

İzmir Buca seçim sonuçları || YSK Buca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 beldede binlerce aday yarışacak. Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından oy sayımı başlayacak. Seçim yasaklarının kalkmasından hemen sonra İzmir Buca seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları anbean tüm detaylarıyla sabah.com.tr yerel seçim sonuçları sayfasında yer alacak. YSK tarafından yayınlanan veriler ışığında Buca seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı haberimizde olacak. İşte YSK ile Buca seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İzmir Buca seçim sonuçları! YSK Buca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 5 yıllık yeni dönemin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları vatandaşların oylarıyla belirleniyor. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde muhtarlar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de seçilecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 31 Mart yerel seçim sonuçları tüm detaylarıyla sabah.com.tr'de olacak. İzmir Buca seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları anbean haberimizden takip edilebilecek. Peki, Buca seçimi kim kazandı? YSK ile Buca seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İZMİR BUCA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Buca seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Buca seçim sonuçları! YSK Buca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BUCA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Adnan Öztekin

CHP: Görkem Duman

İYİ Parti: Suat Nezir

DEM Parti: Hurşi Ataman

Yeniden Refah: Ümit Toker

Saadet Partisi: Selçuk Kavuşan

TİP: Özlem Avcı

İzmir Buca Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Buca seçim sonuçları! YSK Buca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Buca seçim sonuçları! YSK Buca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Buca'da AK Parti Adnan Öztekin, CHP Görkem Duman, İYİ Parti Suat Nezir, Saadet Partisi Selçuk Kavuşan, Yeniden Refah Partisi Ümit Toker, Zafer Partisi Mustafa Dinçer, Memleket Partisi Gülderen Özafacan Zeğerek, Sol Parti Erkal Günel, Demokratik Sol Parti Tahsin İlik, DEM Parti Hurşi Ataman, TKP Hamza Fırat Kula, TİP Özlem Avcı ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Buca seçim sonuçları! YSK Buca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BUCA MAHALLELERİ

Buca'da 47 mahalle vardır:

29 Ekim

Adatepe

Akıncılar

Atatürk

Aydoğdu

Barış

Belenbaşı

Buca Koop

Cumhuriyet

Çağdaş

Çaldıran

Çamlık

Çamlıkule

Çamlıpınar

Dicle

Doğancılar

Dumlupınar

Efeler

Fırat

Gaziler

Göksu

Güven

Hürriyet

İnkılap

İnönü

İzkent

Karacaağaç

Karanfil

Kaynaklar Merkez

Kırklar

Kozağaç

Kuruçeşme

Laleli

Menderes

Murathan

Mustafa Kemal

Seyhan

Şirinkapı

Ufuk

Vali Rahmi Bey

Yaylacık

Yenigün

Yeşilbağlar

Yıldız

Yıldızlar

Yiğitler

Zafer

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