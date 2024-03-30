Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:10
İzmir Buca seçim sonuçları || YSK Buca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 beldede binlerce aday yarışacak. Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından oy sayımı başlayacak. Seçim yasaklarının kalkmasından hemen sonra İzmir Buca seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları anbean tüm detaylarıyla sabah.com.tr yerel seçim sonuçları sayfasında yer alacak. YSK tarafından yayınlanan veriler ışığında Buca seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı haberimizde olacak. İşte YSK ile Buca seçim sonuçları 2024 takip ekranı!