Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
19:30
İzmir Dikili seçim sonuçları | YSK ile Dikili 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
İzmir Dikili seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli oluyor. 2024 YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, İzmir Dikili seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024 oy oranları ve canlı takip ekranı!