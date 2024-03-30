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Haberler Galeri İzmir Dikili seçim sonuçları | YSK ile Dikili 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 19:30

İzmir Dikili seçim sonuçları | YSK ile Dikili 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İzmir Dikili seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli oluyor. 2024 YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, İzmir Dikili seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024 oy oranları ve canlı takip ekranı!

İzmir Dikili seçim sonuçları | Dikili 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Her 5 yılda bir gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 tarihli yerel seçim ile birlikte önümüzdeki 5 yıl görevde kalacak olan belediye başkanları halk oylaması ile netleşecek. Bu noktada oy kullanacak olan seçmenler bulundukları ilçe ve mahalle için tüm detayları yakından takip ederken, İzmir Dikili seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık oy oranları ile açıklanacak.

İZMİR DİKİLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Dikili seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Dikili seçim sonuçları | Dikili 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR DİKİLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Sema Akıncı

CHP: Adil Kırgöz

İYİ Parti: Güney Taner Şen

Yeniden Refah Partisi: Adnan Çam

DEM Parti: Sinan Özer

İzmir Dikili Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Dikili seçim sonuçları | Dikili 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir Dikili'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Dikili seçim sonuçları | Dikili 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR DİKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Dikili'de MHP Sema Akıncı, CHP Adil Kırgöz, İYİ Parti Güney Taner Şen, DEM Parti Sinan Özer ve Yeniden Refah Partisi Adnan Çam ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Dikili seçim sonuçları | Dikili 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR DİKİLİ MAHALLELERİ

Dikili'de 30 mahalle vardır:

  1. Bademli
  2. Bahçeli
  3. Cumhuriyet
  4. Çağlan
  5. Çandarlı
  6. Çukuralanı
  7. Deliktaş
  8. Demirtaş
  9. Denizköy
  10. Esentepe
  11. Gazipaşa
  12. Gökçeağıl
  13. İslamlar
  14. İsmetpaşa
  15. Kabakum
  16. Katıralanı
  17. Kıratlı
  18. Kıroba
  19. Kızılçukur
  20. Kocaoba
  21. Mazılı
  22. Merdivenli
  23. Nebiler
  24. Salihler
  25. Salimbey
  26. Samanlıkköy
  27. Uzunburun
  28. Yahşibey
  29. Yaylayurt

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