İzmir Karşıyaka seçim sonuçları | Karşıyaka 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Karşıyaka seçim sonuçları ilçede ikamet eden seçmenler tarafından sorgulanıyor. 27 mahallesi bulunan ilçe için seçmenler Karşıyaka seçim sonuçlarını yakından takip ederken, YSK'nın seçim yasağı biter bitmez sandıklardan çıkan veriler anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlanacak. İşte, Karşıyaka seçim sonuçları için canlı ve anlık veriler!

İZMİR KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Karşıyaka seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.