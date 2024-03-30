Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:40
İzmir Karşıyaka seçim sonuçları | Karşıyaka 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri çerçevesinde, Karşıyaka ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklara giderek nihai kararı verecek. Seçim akşamı, YSK'nın resmi verilerine dayanarak sunulan Karşıyaka yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. İşte, 2024 Karşıyaka yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!