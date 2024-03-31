Şanlıurfa seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Şanlıurfa seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Seçim sonucu YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. Adayların aldıkları oy oranları ile Şanlıurfa seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Şehirde ikamet eden vatandaşlar YSK verilerine odaklandı. İşte, Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları ekranı;