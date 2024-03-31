Şanlıurfa seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
YSK'nın kesin aday listesine göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak 23 adayın isimleri şu şekilde:
AK Parti: Zeynel Abidin Beyazgül
İYİ Parti: Sinan Çelik
Anavatan Partisi: Halil Güneş
Demokratik Sol Parti: Metin Kaplan
Yeniden Refah Partisi: Mehmet Kasım Gülpınar
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): Celaleddin Erkmen
Türkiye Komünist Partisi: Halil Çalışkan
Zafer Partisi: Suphi Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi: Mehmet Kuşcu
Türkiye Komünist Hareketi: Ali Tutuş
Bağımsız Türkiye Partisi: Muzafer Yağmur
Gelecek Partisi: Ferit Çevik
Yeni Türkiye Partisi: Halil Akdağ
Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Koyuncu
Hür Dava Partisi: Emin Özaslan
Hak ve Özgürlükler Partisi: Ahmet Çalışkan
Adalet Birlik Partisi: Mehmet Ay
Demokrat Parti: Abdi Yıldızsoy
Millet Partisi: Ömer Hurma
Milli Yol Partisi: Abdullah Al
Demokrasi ve Atılım Partisi: Hasan Kaplan
Saadet Partisi: Resul Bebe
Vatan Partisi: Mustafa Ataca