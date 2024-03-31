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Haberler Galeri Şanlıurfa seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:18

Şanlıurfa seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ile muhtarlar vatandaşların oylarıyla belirlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'den Zeynel Abidin Beyazgül, CHP'den Mustafa Koyuncu, İYİ Parti'den Sinan Çelik'in aday gösterildiği Şanlıurfa seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de yerini alacak. YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Şanlıurfa seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK verileri ile Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Şanlıurfa seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Şanlıurfa seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Seçim sonucu YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. Adayların aldıkları oy oranları ile Şanlıurfa seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Şehirde ikamet eden vatandaşlar YSK verilerine odaklandı. İşte, Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Şanlıurfa seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Zeynel Abidin Beyazgül

CHP: Mustafa Koyuncu

İYİ Parti: Sinan Çelik

DEM Parti: Celaleddin Erkmen

Yeniden Refah: Mehmet Kasım Gülpınar

Şanlıurfa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Şanlıurfa'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Akçakale Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Bozova Seçim Sonuçları

Ceylanpınar Seçim Sonuçları

Eyyübiye Seçim Sonuçları

Halfeti Seçim Sonuçları

Haliliye Seçim Sonuçları

Harran Seçim Sonuçları

Hilvan Seçim Sonuçları

Karaköprü Seçim Sonuçları

Siverek Seçim Sonuçları

Suruç Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları

Şanlıurfa seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak 23 adayın isimleri şu şekilde:

AK Parti: Zeynel Abidin Beyazgül

İYİ Parti: Sinan Çelik

Anavatan Partisi: Halil Güneş

Demokratik Sol Parti: Metin Kaplan

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Kasım Gülpınar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): Celaleddin Erkmen

Türkiye Komünist Partisi: Halil Çalışkan

Zafer Partisi: Suphi Kaya

Halkın Kurtuluş Partisi: Mehmet Kuşcu

Türkiye Komünist Hareketi: Ali Tutuş

Bağımsız Türkiye Partisi: Muzafer Yağmur

Gelecek Partisi: Ferit Çevik

Yeni Türkiye Partisi: Halil Akdağ

Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Koyuncu

Hür Dava Partisi: Emin Özaslan

Hak ve Özgürlükler Partisi: Ahmet Çalışkan

Adalet Birlik Partisi: Mehmet Ay

Demokrat Parti: Abdi Yıldızsoy

Millet Partisi: Ömer Hurma

Milli Yol Partisi: Abdullah Al

Demokrasi ve Atılım Partisi: Hasan Kaplan

Saadet Partisi: Resul Bebe

Vatan Partisi: Mustafa Ataca

Şanlıurfa seçim sonuçları! YSK Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

34 SİYASİ PARTİ YARIŞIYOR!

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

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