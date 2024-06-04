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Haberler Yaşam Kuran’da Geçen Kız İsimleri - A'dan Z'ye Farklı, Dini, En Anlamlı Kur'an’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları
Giriş Tarihi: 04.06.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 15:40

Kuran’da Geçen Kız İsimleri - A'dan Z'ye Farklı, Dini, En Anlamlı Kur'an’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Şüphesiz dünyanın en güzel duygularından birisi evlat sahibi olmaktır. Her çift evliliğin ardından bir bebek sahibi olmayı umut eder. Mutlu haberi alan bireyler cinsiyetin de belli olmasıyla birlikte bebeğine en anlamlı ve güzel bir isim koymak için araştırmalara başlar. Kur'an'da geçen kız isimleri bu noktada en çok araştırılan başlıklardan bir tanesidir. Bebeğine Kur'an'da da yer alan anlamı güzel ve duyulmamış bir isim arayanlar en güzel öneriler için doğru yerdeler. Kur'an'da adı geçen kız isimleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İslami, Dini Kur'an'da adı geçen kız bebek isimleri sabah.com.tr'de!

Kız İsimleri

Kuran’da Geçen Kız İsimleri - A’dan Z’ye Farklı, Dini, En Anlamlı Kur’an’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne, baba olmaya hazırlanan bireyler bebeğinin cinsiyeti için sabırsızlandığı kadar ona koyacağı isim için de heyecanlanır. Bir an önce cinsiyeti öğrenerek isi araştırmalarına başlamak isteyenler, bebeklerine en anlamlı isimlerden bir tanesini koymak ister. Kur'an'da geçen kız isimleri de bu nokta da sıkça araştırılır. Çevrelerinden öneri alanlar aynı zamanda aramam motoru üzerinden de Kur'an'da geçen kız bebek isimleri için öneriler bulabilir. Kur'an'da adı geçen kız isimleri için doğru yerdesiniz. Bebeğinize Kur'an'da da yer alan isim önerilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KUR'AN'DA GEÇEN KIZ İSİMLERİ

Kız bebeğine anlamlı ve İslam dinine uygun bir isim koymak isteyenler bu başlık ile araştırmalar yapıyor. Kur'an'da adı geçen kız bebek isimleri önerilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

KUR'AN'DA ADI GEÇEN KIZ BEBEK İSİMLERİ

Kız bebek isimleri önerileri için Kur'an'da adı geçen isimlere göz atmak isteyenler doğru yerdeler.

İşte o isimler;

Kuran’da Geçen Kız İsimleri - A’dan Z’ye Farklı, Dini, En Anlamlı Kur’an’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

AHSEN: Daha güzel, çok güzel ve en güzel anlamlarına gelir.
AKAY: Dolunay.
AKSA: En uzak yer.

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Kuran’da Geçen Kız İsimleri - A’dan Z’ye Farklı, Dini, En Anlamlı Kur’an’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

AMİNE: İnanılır, güvenilir, peygamber efendimizin annesinin adıdır.
AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl.
AZRA: Hz.Meryem'e verilmiş bir isimdir. El değmemiş, ayak basılmamış kum anlamına gelir.

Kuran’da Geçen Kız İsimleri - A’dan Z’ye Farklı, Dini, En Anlamlı Kur’an’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

BELİNAY: Cennette peygamber çiçeği.
BENAN: Parmakla gösterilen kişi. Kıyamet ve Enfal surelerinde geçer.
BENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren su.
BEREN: Güçlü, kuvvetli, akıllı.

Kuran’da Geçen Kız İsimleri - A’dan Z’ye Farklı, Dini, En Anlamlı Kur’an’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

BERFİN: kardan yapılmış, tertemiz.
BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.
BETÜL: Namuslu, temiz kadın.

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