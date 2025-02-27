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Haberler Yaşam On bir ayın sultanı geliyor! Ramazan ayına dair ayetler ve hadisler hangileridir? İşte Ramazan ibadetleri
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:25

On bir ayın sultanı geliyor! Ramazan ayına dair ayetler ve hadisler hangileridir? İşte Ramazan ibadetleri

Ramazan-ı Şerif'in gelişi tüm İslam ailemi tarafından heyecanla karşılanıyor. On bir ayın sultanı rahmet ve bereket ayını Müslümanlar coşkuyla karşılarken bu ayın Kuran'ı Kerim'de ve Peygamberimizin yaşantısında, sözlerinde büyük bir öneme sahip olduğu biliniyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini 'de içinde bulunduran bu ay için ayı ile ilgili ayetler ve hadisler" araştırılmaya başladı. Peki Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler hangileri? İşte Ramazan ayıyla ilgili ayetler ve hadisler

On bir ayın sultanı geliyor! Ramazan ayına dair ayetler ve hadisler hangileridir? İşte Ramazan ibadetleri

İslam'ın beş şartlarından olan Müslümanların dayanışma ayı olan Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kaldı. Huzur, bereket ve kardeşlik değerlerinin en çok hissedildiği ve korunduğu bu ay İslam dininde büyük bir öneme sahip. Peygamberimizin hadislerinde sıkça yer verilen mübarek günler için Ramazan ayı için ayet ve hadisler merak ediliyor. İşte Ramazan ayıyla ilgili ayetler ve hadisler

On bir ayın sultanı geliyor! Ramazan ayına dair ayetler ve hadisler hangileridir? İşte Ramazan ibadetleri

RAMAZAN NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.

Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 1 Mart akşamı ilk iftar yapılacak.

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On bir ayın sultanı geliyor! Ramazan ayına dair ayetler ve hadisler hangileridir? İşte Ramazan ibadetleri

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ AYETLER:

Ramazan ayı, İslam'da büyük bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı hakkında açıkça bahsedilen ayetler ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu ay ile ilgili hadisleri bulunmaktadır. İşte bazıları:

Bakara Suresi, 185. Ayet

"Ramazan ayı, insanlara doğru yolu gösteren, doğrunun ve hakkı batıldan ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. O hâlde sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez..." (Bakara, 2/185)

Bakara Suresi, 183. Ayet

"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız." (Bakara, 2/183)

Kadir Suresi, 1-3. Ayetler

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir, 97/1-3)

Bakara Suresi, 184. Ayet

"Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta yahut yolcu olursa, tutamadığı günler kadar başka günlerde oruç tutar. Oruç tutmaya güç yetiremeyenler ise bir yoksulu doyuracak kadar fidye verir. Bununla beraber kim gönülden iyilik yaparsa, bu onun için daha hayırlıdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." (Bakara, 2/184)

On bir ayın sultanı geliyor! Ramazan ayına dair ayetler ve hadisler hangileridir? İşte Ramazan ibadetleri

Oruç gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmanız size helâl kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah, nefislerinize karşı koyamayacağını bildiği için tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Bundan böyle eşlerinizle beraber olabilir ve Allah'ın sizin için takdir buyurduğu nesli arzu ve talep edebilirsiniz. Fecrin, beyaz ipliğe benzeyen aydınlığı siyah ipliğe benzeyen gece karanlığından ayrılıncaya kadar bütün gece yiyin için. Sonra güneş batıp akşam namazı vakti girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikâfa çekildiğinizde eşlerinizle geceleri bile ilişkide bulunmayın! Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır; sakın bu sınırlara yaklaşmayın! İşte Allah insanlara âyetlerini böylece açıklamaktadır ki, günahları terkedip kendisine karşı gelmekten sakınabilsinler. Bakara / 187. Ayet

On bir ayın sultanı geliyor! Ramazan ayına dair ayetler ve hadisler hangileridir? İşte Ramazan ibadetleri

Bakara / 196. Ayet

Başladığınız haccı ve umreyi Allah rızâsı için tamamlayın. Eğer bir engel çıkar da tamamlayamazsanız, o zaman maddî durumunuza uygun bir kurban gönderin. O kurban, yerine varıp kesilinceye kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızdan hastalanan veya başında bir rahatsızlığı bulunduğu için vaktinden önce tıraş olma zorunda kalanlar ise fidye olarak ya oruç tutsun ya sadaka versin veya kurban kessin. Emniyet ve genişlik içinde olduğunuzda, içinizden kim hac zamanına kadar umre yaparsa, maddî durumuna uygun bir kurban kessin. Kurban kesemeyenler ise üçü hacda, yedisi de hacdan döndükten sonra olmak üzere tam on gün oruç tutsunlar. Bu hüküm, Mescid-i Harâm civârında oturmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

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