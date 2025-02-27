On bir ayın sultanı geliyor! Ramazan ayına dair ayetler ve hadisler hangileridir? İşte Ramazan ibadetleri

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ AYETLER:

Ramazan ayı, İslam'da büyük bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı hakkında açıkça bahsedilen ayetler ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu ay ile ilgili hadisleri bulunmaktadır. İşte bazıları:

Bakara Suresi, 185. Ayet

"Ramazan ayı, insanlara doğru yolu gösteren, doğrunun ve hakkı batıldan ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. O hâlde sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez..." (Bakara, 2/185)

Bakara Suresi, 183. Ayet

"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız." (Bakara, 2/183)

Kadir Suresi, 1-3. Ayetler

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir, 97/1-3)

Bakara Suresi, 184. Ayet

"Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta yahut yolcu olursa, tutamadığı günler kadar başka günlerde oruç tutar. Oruç tutmaya güç yetiremeyenler ise bir yoksulu doyuracak kadar fidye verir. Bununla beraber kim gönülden iyilik yaparsa, bu onun için daha hayırlıdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." (Bakara, 2/184)