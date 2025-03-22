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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!
Giriş Tarihi: 22.03.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:11

Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar bayramda oruç tutulup tutulamayacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin ardından bir ödül ve kutlama günü olarak değerlendirilmelidir. Bu günlerde sadaka vermek, akraba ziyaretleri yapmak, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak ve Allah'a şükretmek gibi ibadetler öne çıkmaktadır. Peki; Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu, sevap mı, günah mı?

Ramazan Bayramı’nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, oruç ibadetini yerine getiren pek çok kişi bayramda oruç tutulup tutulamayacağını araştırıyor. İslam dininde bayram günleri, sevinç ve paylaşım zamanı olarak kabul edilir. Bu günlerde oruç tutmak yerine, ihtiyaç sahiplerine destek olmak, aile büyüklerini ziyaret etmek, sadaka vermek ve birlik beraberliği pekiştirmek teşvik edilir. Peki, Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak caiz mi? Bayramda oruç tutulur mu?

Ramazan Bayramı’nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTMAK HARAM MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutmak haramdır. İslam'da bayram günleri sevinç, birlik ve beraberlik günleri olarak kabul edildiğinden, bu günlerde oruç tutulması uygun görülmez. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde oruç tutulmamasını tavsiye etmiş, bu günlerin Allah'ın Müslümanlara bir lütfu olduğunu ifade etmiştir.

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Ramazan Bayramı’nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!

BAYRAMDA ORUÇ YERİNE NELER YAPILMALI?
Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin ardından bir ödül ve kutlama günü olarak değerlendirilmelidir. Bu günlerde oruç yerine; sadaka vermek, akraba ziyaretleri yapmak, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak ve Allah'a şükretmek gibi ibadetler öne çıkmaktadır. Bayramın manevi atmosferi, birlik ve beraberliği güçlendiren davranışlarla yaşanmalıdır.

Ramazan Bayramı’nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!

BAYRAM SONRASI NAFİLE ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutmak haram olsa da, bayramdan sonraki günlerde nafile oruç tutmak mümkündür. Özellikle Şevval ayına girilmesiyle birlikte, Ramazan orucuna ek olarak altı gün oruç tutulması tavsiye edilir. Bu oruç, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünnetlerinden biri olup, büyük sevaplar kazandırmaktadır.

Ramazan Bayramı’nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!