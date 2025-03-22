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Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!
Giriş Tarihi: 22.03.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
15:11
Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar bayramda oruç tutulup tutulamayacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin ardından bir ödül ve kutlama günü olarak değerlendirilmelidir. Bu günlerde sadaka vermek, akraba ziyaretleri yapmak, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak ve Allah'a şükretmek gibi ibadetler öne çıkmaktadır. Peki; Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu, sevap mı, günah mı?