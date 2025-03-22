Ramazan Bayramı’nda oruç tutulur mu, tutmak sevap mı, günah mı? Diyanet İşleri yanıtladı!

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, oruç ibadetini yerine getiren pek çok kişi bayramda oruç tutulup tutulamayacağını araştırıyor. İslam dininde bayram günleri, sevinç ve paylaşım zamanı olarak kabul edilir. Bu günlerde oruç tutmak yerine, ihtiyaç sahiplerine destek olmak, aile büyüklerini ziyaret etmek, sadaka vermek ve birlik beraberliği pekiştirmek teşvik edilir. Peki, Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak caiz mi? Bayramda oruç tutulur mu?