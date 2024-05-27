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Yunus Peygamber’in Duası Okunuşu, Hz. Yunus Aleyhisselam’ın Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
15:14
Yunus Peygamber’in Duası Okunuşu, Hz. Yunus Aleyhisselam’ın Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Yunus Peygamber'in duası kişiyi darda kaldığı durumlarda ferahlatan, sıkıntı ve darlık hallerinde okunması tavsiye edilen dualardan biridir. "Balığın yuttuğu peygamber" olarak da zikredilen Hz. Yunus Aleyhisselam'ın duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile iyice kavranmalı, ruhen ferahlık veren bu duanın okunuşu vesilesiyle Yüce Allah'ın yardımı dilenmelidir.