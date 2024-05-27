Yunus Peygamber’in Duası Okunuşu, Hz. Yunus Aleyhisselam’ın Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Hz. Yunus'un Duası Türkçe Anlamı ve Meali

Hz. Yunus'un duası, kendisinin hayatı ile oldukça ilişkilidir. Peygamber olarak, Ninova halkına doğru yolu bulmaları ve içinde bulundukları yanlış yoldan dönmeleri gerektiğini aktarma görevini üstlenmiş olan Hz. Yunus, İsraillilerin düşmanı olarak bilinen Ninova halkını uyarmak istememiş ve görevin gerektirdiklerini yerine getirmeden Yafa'dan Tarşiş'e doğru yolculuk yapan bir gemiye binmiştir.

Hz. Yunus, ettiği duada bu olaydan ve devamında yaşamış olduklarından aldığı referansla Allah'ın yüceliğini vurgular.

Hz. Yunus, Allah'ın elçisi olarak dünyaya gönderilen bir peygamberdir. Öyküsünden yola çıkarak halk ona "balığın yuttuğu peygamber" de demiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve Yahudilerin kutsal kitabı olan Ahd-i Atik'te Hz. Yunus'un ismi geçmekte ve çeşitli bilgilere yer verilmektedir. Aynı zamanda Hz. Yunus'un duası pek çok fazilete sahiptir ve oldukça anlamlı bir duadır. Bu duayı okuyarak hayırlı bir eylem gerçekleştirmiş olmak ve duanın faziletleri ile maneviyatı kuvvetlendirmek önemlidir.