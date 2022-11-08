Osman Bey üç cephede birden savaşıyor

ALÇİÇEK'E BÜYÜK ŞOK

Öktem Bey'in obası karışıklık içindedir… Mahkemenin kararı Alçiçek'i oldukça üzse de bir yandan da babası ve kendisi için verilen cezaların şokunu yaşamaktadır. Alçiçek Hatun, karara boyun eğecek mi, yoksa kendisini aklayabilecek mi? Ağır yaralanan Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?