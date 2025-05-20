“Akıldan Kalbe” Cannes’da özel gösterimle seyirciyle buluştu

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini anlatan film, hayatta önem verilmesi gereken değerleri ve sevginin gücünü sorgulatan hikayesi ile beğeni topluyor.

Akıldan Kalbe filmi için Cannes Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Marché du Film çerçevesinde açılan Türkiye standında dünyadan farklı ülkelere satış görüşmeleri gerçekleştirildi.

Cannes'da izleyiciyle buluşan "Akıldan Kalbe" filminin fragmanı ilgi çekti | Video

Filmle ilgili olarak Sinema Genel Müdürü Birol Güven, şu değerlendirmede bulundu: "İyi bir filmin tanımı kişiden kişiye değişir, çok subjektiftir. Ama bana göre iyi film, bize daha çok soru sordurtan filmdir. Film cevap peşinde koşmaz, sadece sorular sordurur. "

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"Bu filmi daha önce izledim, gerçekten ilginç bir yapım. Belki yaşla da ilgisi vardır; eskiden başka sorular sorardım, başka empatiler kurardım. Ama insanın yaşı ilerledikçe empati biçimi de değişiyor. Eğer izlemediyseniz, mutlaka izleyin derim."

Festival alanında bulunan Palais salonunda gerçekleştirilen özel gösterime, filmin başrol oyuncularından Kerem Alışık, yapımcı Süreyya Yaşar Önal, proje ortağı Burhan Gün ve Koray Genç katıldı. Farklı ülkelerden gelen izleyiciler de filmi ilgiyle izledi.