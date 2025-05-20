"Akıldan Kalbe" Cannes’da özel gösterimle seyirciyle buluştu | Video

Akıldan Kalbe, Berlin’den sonra Cannes’da gösterildi! Sinema sektörünün yakından takip ettiği, dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getiren Cannes Film Festivali’nin Market Screenings bölümü kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Akıldan Kalbe filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini anlatan film, hayatta önem verilmesi gereken değerleri ve sevginin gücünü sorgulatan hikayesi ile beğeni topluyor.