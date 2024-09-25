Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı | Video 25.09.2024 | 14:38 Merhum Bozlak sanatçısı Neşet Ertaş, vefatının 12. yıl dönümünde Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Anma törenine sanatçının ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oğlu Hüseyin Ertaş, törende yaptığı konuşmada, babasının öğrettiği en büyük şeyin insanın kendisinin sahibi olduğunu vurguladı. Hüseyin Ertaş, "Babam, bize hayatımız boyunca en önemli şeyin kendimize sahip çıkmak olduğunu öğretti. O, yaşamı boyunca her zaman mütevazı kaldı ve halkın sanatçısı oldu" dedi. Duaların okunması ve çiçeklerin bırakılmasının ardından tören sona erdi.