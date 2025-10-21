AKM, yeni sezonda İstanbul'un kültür-sanat nabzını tutacak! | Video

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Geçtiğimiz yıl AKM’de 2.390 etkinlikle 2,5 milyondan fazla sanatseveri buluşturduk. Bu yıl hedefimiz, İstanbul’un kültür ve sanat kalbi AKM’de çok daha fazla etkinlik yapmak, Türkiye’yi kültür-sanatın evrensel merkezlerinden biri haline getirmek” ifadeleriyle Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni sezonun heyecanını paylaştı.