Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı | Video 16.09.2025 | 11:10 Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasındaki Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Turizm kenti Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarında yapılan kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin de sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, büyük ilgi görüyor.

GAZİANTEP'E GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLK DURAĞI OLAN ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

Turistik amaçla Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan Zeugma Mozaik Müzesi, yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor. Geç antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındıran mozaiklerin de yer aldığı müzenin ziyaretçileri eksik olmuyor. Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmelerin de yer aldığı müzeyi, Gaziantep halkının yanı sıra çevre illerden, yurt içi ve yurt dışından da binlerce kişi ziyaret ediyor.

ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ EN ÇOK İLGİ GÖREN ESERLER ARASINDA

Gaziantep'i ziyaret edenleri cezbeden ve uzunca vakit geçirdiği müzelerin başında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'nin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'inci yüzyıl tarihli Çingene Kızı mozaiği en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Çingene Kızı'nın yer aldığı müze, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olması nedeniyle de özellikle yabancı turistleri cezbediyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artan Zeugma Mozaik Müzesi, 2024'te olduğu gibi 2025 yılında da ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor.

AÇILDIĞI GÜNDEN BU YANA 3,5 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Zeugma Mozaik Müzesi, açıldığı 9 Eylül 2011 tarihinden bu yana 3,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 17 Mayıs 2025 tarihinde de 8 bin 167 ziyaretçi ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığı Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2025 yılında, 2024 yılındaki en yüksek ziyaretçi sayısı olan 466 bin 102 ziyaretçi sayısının kırılması hedefleniyor.

2025 YILININ İLK 8 AYINDA YAKLAŞIK 400 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

2025 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip Zeugma Mozaik Müzesi'nde Çingene Kızı mozaiğinin yanı sıra ABD'den 52 yıl sonra 2018 yılında Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parça ile birlikte toplam 150 eser yer alıyor.

FESTİVAL İÇİN GAZİANTEP'E GELENLERİN UĞRAK NOKTASI ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

Çingene Kızı mozaiği gibi birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali için kente gelen ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında ilk sırada yer alıyor. Arkadaşları ile birlikte Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyarete gelen ziyaretçilerden Hülya Akkuş, ABD'den gelen misafirlerinin müzeyi çok beğendiğini söyledi. Zeugma Mozaik Müzesi'ne hayran kaldıklarını belirten Akkuş, "Zeugma Mozaik Müzesi'ni daha öncede Gaziantep'i gezmeye gelen misafirlerimi gezdirmiştim ve müzeyi tanıtmıştım. Bugün de yine yurt dışından gelen misafirimi Zeugma Mozaik Müzesi'ne getirdim. ABD'den Türkiye'ye gelen misafirim ilk olarak Gaziantep'i görmek istedi. Çünkü kendisine Gaziantep'i hep anlatıyordum. Gerçekten de Gaziantep'i tarihiyle, kültürüyle ve diğer güzel yönleriyle arkadaşlarıma anlatıyorum. Çünkü gerçekten de Gaziantep'in büyük zenginlikleri var. Misafirlerim Zeugma Mozaik Müzesi'nden bayağı etkilendiler" dedi.

"ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ'Nİ ÇOK BEĞENDİM"

Zeugma Mozaik Müzesi'ne adeta hayran kaldığını ve müzedeki eserleri çok beğendiğini ifade eden Elif Zobacı da, "Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok beğendim, gerçekten çok güzel. O dönemdeki insanların sanata ne kadar verdiklerini gözlemledim. Zeugma Mozaik Müzesi beni gerçekten çok etkiledi. Eserler gerçekten çok büyüleyiciydi" diye konuştu.

ABD'den Gaziantep'i ziyaret etmeye gelen Dwayne Sandy ise Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok merak ettiği için geldiğini ve müzeyi çok beğendiğini belirtti.