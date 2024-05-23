Tamer Karadağlı: “Van’ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız” | Video 23.05.2024 | 12:30 Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Van’da tiyatro sanatının gelişmesi için hayata geçirecekleri projelerinin olduğunu belirterek, “Van’ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Van'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" devam ediyor. Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğindeki şenlik kapsamında birçok ilden kente gelen sanatçılar ile kentteki okullardan öğrenciler oyunlarını sahneliyor. Şenlik kapsamında Van'a gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise Elite World Van Otel'de hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadaoğlı, Van'ın kendi başına çok ilgi çeken bir şehir olduğunu belirterek, "Van, hem doğal dokusu hem de insanlarıyla ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Daha önce Van'a gelmiştim ama uzun zaman olmuştu. Tekrar geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatro Şenliği'nin geçen yıllara göre çok daha fazla ilgiyle karşılandığını vurgulayan Karadağlı, "Van Devlet Tiyatrosu, 1997'de kuruldu ve her geçen yıl biraz daha ilgiyle karşılanıyor. En güzel kısımlarından biri de, bu yıl normalde 60-65 bin olan seyirci sayısı 90 küsur bine ulaşmış oldu. Bu da Van seyircisinin tiyatroya ne kadar teveccühle yaklaştığının bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Van'da tiyatro sanatının gelişimi için hayata geçirecekleri projelerinin olduğunu aktaran Karadağlı, bunun da ilerdeki süreçte görüleceğini söyledi.

"VAN'IN KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİNİ VE TARİHİNİ TİYATRO YOLUYLA TANITACAĞIZ"

İHA muhabirinin 'Van'daki tarihi mekanlarda veya açık hava sahnelerinde tiyatro oyunları sergilemeyi düşünüyor musunuz? Sorusu üzerine Karadağlı:

"Kesinlikle düşünüyoruz. Sadece Van'da değil Türkiye'nin dört bir yanındaki açık hava tiyatrolarında, antik kentlerde tiyatro oyunlarımızı oynanmaya devam edeceğiz. Bunun yanında Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtmak için toplantılar yapacağız. Neler yapılabilir bunların tartışmalarını yapacağız. Türkiye'nin her bir köşesi kültürle yoğrulmuş vaziyette. Van da en güzel şehirlerinden biri. Ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.