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Go Türkiye mini dizileri yeni hikayelerle Türkiye’yi dünyaya anlatmaya devam ediyor | Video

Go Türkiye mini dizileri yeni hikayelerle Türkiye’yi dünyaya anlatmaya devam ediyor | Video

24 Temmuz 2026 13:29

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşırken yeni yapımlarla büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar altı mini diziyi dünya izleyicisiyle buluşturan TGA, şimdi rotayı Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Ankara merkezli yeni destinasyonlara çeviriyor. Güneydoğu Anadolu’nun kadim şehirlerini dünyaya taşıyan “Whispers of Origins” isimli yeni mini dizi bugün izleyiciyle buluştu.

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Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel'in paylaştığı yeni Go Türkiye mini dizisi "Whispers of Origins", Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen çekimlerin ardından dijital platformlarda izleyiciyle buluştu. Özgün hikayesi Emre Gürcan ve Hakan Yonat imzası taşıyan yapımın senaryosu Emre Gürcan, Hakan Yonat ve Nazlı Bora tarafından yazıldı. Yapımcılığını Emre Gürcan ve Hakan Yonat'ın üstlendiği projeyi Hakan Yonat yönetiyor.

Bir gizemin peşine düşen iki karakterin iz sürdüğü yapım, Güneydoğu Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini, kültürel mirasını, gastronomisini ve eşsiz atmosferini sürükleyici bir hikaye kurgusuyla izleyiciye aktarıyor.

Hikaye, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Gaziantep'in tarihi sokakları ve zengin mutfağı, Şanlıurfa'da Göbeklitepe ile Balıklıgöl, Mardin'in taş sokakları ve tarihi manastırları, Diyarbakır'da ise Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Hevsel Bahçeleri eşliğinde ilerliyor. Her durak, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikle anlatının ayrılmaz bir parçasına dönüşürken, Türkiye'nin kadim medeniyetleri etkileyici bir görsel dille dünya izleyicisine sunuluyor.

Mistik atmosferi ve güçlü oyuncu performanslarıyla öne çıkan mini dizi, 24 Temmuz itibarıyla dijital platformlarda yayına girerek Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını dünya izleyicisiyle buluşturdu.

GO TÜRKİYE MİNİ DİZİLERİ 4,8 MİLYAR İZLENMEYE ULAŞTI

Go Türkiye Mini Dizileri, bugüne kadar hayata geçirilen altı yapımla uluslararası dijital platformlarda 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin tanıtımında yeni nesil hikaye anlatımının güçlü örneklerinden biri haline geldi.

"Istanbul My Love", "Antalya Gambit", "Hidden Lover", "An Istanbul Story", "Cappadocia Fairytale" ve son olarak "Turquoise Summer" ile dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan projeler; Türkiye'nin şehirlerini, kültürel mirasını, gastronomisini ve yaşam estetiğini sinematografik bir anlatımla milyarlarca kullanıcıyla buluşturdu.

Dizilerin elde ettiği 8,2 milyar gösterimin 1,7 milyarını teaser iletişimleri, 6,46 milyarını ise bölüm iletişimleriyle gerçekleştirirken; 471 milyon teaser izlenmesi ve 4,3 milyar bölüm izlenmesiyle toplam 4,8 milyar izlenme başarısına ulaştı.

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