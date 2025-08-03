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Evine dönen

Evine dönen "Marcus Heykeli" ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görücüye çıkıyor | Video

03.08.2025 | 12:08

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi ile arkeolojik mirasın en nadide örneklerini ağırlayacak. Evine dönen Marcus Aurelius ise serginin en dikkat çekici konuğu olacak.

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Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı, arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, aynı gün "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi ile arkeolojik mirasın nadide örneklerini ağırlayacak. Evine dönen Marcus Aurelius da serginin en dikkat çekici konuğu olacak. Anadolu'nun kadim izlerinin konuşulacağı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ise dünyanın dört bir yanından akademisyenleri milletin evinde bir araya getirecek.

MARCUS AURELİUS'UN İLK DURAĞI BEŞTEPE
Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan Marcus Aurelius heykeli ilk kez devletin zirvesi olan Beştepe'de görücüye çıkacak. Yaklaşık iki bin yıllık bu eşsiz eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki özel bir alanda ziyaretçilerini karşılayacak. Geçmişin izini süren bilim insanlarını Cumhurbaşkanlığında buluşturacak bu özel açılış, sadece bir sergi olarak değil; arkeoloji, kültürel miras ve tarih araştırmaları alanında Cumhuriyet tarihinin en iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçecek. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası arkeoloji sempozyumu ile alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları Ankara'da bir araya gelecek. Sempozyumda Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, bulunuş süreci ve Anadolu arkeolojisi içindeki önemi de bilimsel sunumlarla ele alınacak. Bilimsel derinliğiyle akademiyi, toplumsal etkisiyle kamuoyunu etkileyen bu eş zamanlı organizasyon Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya açma iradesindeki kararlılığı da ortaya koyacak. Bu tarihi adım, kültürel diplomaside yalnızca bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel egemenlik alanını yeniden tanımladığı stratejik bir eşik olacak.

DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA
Beştepe'de, 6 Ağustos'ta düzenlenecek olan sergi ve sempozyum yalnızca akademik çevrelerin değil, uluslararası basının da odağında. Türkiye'de yerleşik yabancı basın mensuplarının yanı sıra, dünyaca ünlü medya kuruluşlarının arkeoloji editörleri programı yerinde takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergi açılışının ardından açılış konuşmasını yapacağı "Arkeolojinin Altın Çağı" Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu üç gün sürecek. Sempozyuma 29'u yabancı, 250'yi aşkın bilim insanı katılacak ve 17'si yabancı, toplam 33 akademisyen sunum yapacak. Türkiye genelindeki tüm kazı başkanları da yine Ankara'da olacak.

İLK KEZ SERGİLENECEK ESERLERİN ORANI YÜZDE 80'İ AŞIYOR
Mitoloji, diplomasi ve bilimi aynı zeminde buluşturacak olan Geleceğe Miras sergisinde her eser kendi hikâyesini anlatacak. Sergide, Gelece Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan ve dünyada ses getiren birçok buluntu yer alacak. Bilimsel bir keşfin ya da kültürel bir mücadelenin sonucunda doğdukları topraklarda arkeoloji tutkunlarıyla buluşarak Beştepe'deki sergiye taşınan eserlerin yüzde 80'den fazlası ilk kez sergilenecek.

YAKLAŞIK 6 AY ZİYARETÇİ AĞIRLAYACAK
Neolitik Çağ için asrın keşfi olarak nitelendirilen ve adeta mitolojik bir hikâyenin üç boyutlu halini oluşturan Karahantepe'deki bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak ile Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya'da su altından çıkarılan bin yıllık parfüm şişesi seti serginin en önemli eserleri olacak. Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı, Karacahisar Kalesi Kazısı'nda bulunarak Eskişehir Eti Müzesi'nde muhafaza edilen Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'da bulunan sfenks, Metropolis'teki sıra dışı geri dönüşüm atölyesi buluntuları ve Roma Dönemi'ne ait Kybele Heykeli ise sergide ziyaretçilerle buluşacak pek çok eser arasında yerini alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı sergi ve sempozyumda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda geçici süreyle sergilenecek arkeolojik miras yaklaşık 6 ay süreyle ziyarete açık olacak.

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