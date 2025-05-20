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Cannes'da izleyiciyle buluşan

Cannes'da izleyiciyle buluşan "Akıldan Kalbe" filminin fragmanı ilgi çekti | Video

20.05.2025 | 10:28

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini anlatan film, hayatta önem verilmesi gereken değerleri ve sevginin gücünü sorgulatan hikayesi ile beğeni topluyor.

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