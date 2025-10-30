Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video

30.10.2025 | 10:58

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin büyüsü bu kez Akdeniz’in kalbi Antalya’da hayat buluyor. 67 farklı noktada gerçekleşecek 517 etkinlikle 9 gün boyunca kültürün, sanatın ve coşkunun kalbi Antalya’da atacak. Tarihin, güneşin ve sanatın iç içe geçtiği bu eşsiz şehir, 1–9 Kasım tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak.