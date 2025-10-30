Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video
30.10.2025 | 10:58
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin büyüsü bu kez Akdeniz’in kalbi Antalya’da hayat buluyor. 67 farklı noktada gerçekleşecek 517 etkinlikle 9 gün boyunca kültürün, sanatın ve coşkunun kalbi Antalya’da atacak. Tarihin, güneşin ve sanatın iç içe geçtiği bu eşsiz şehir, 1–9 Kasım tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video 30.10.2025 | 10:58
06:04
AKM, yeni sezonda İstanbul'un kültür-sanat nabzını tutacak! | Video 21.10.2025 | 12:43
07:00
İstanbul'daki tüm cami ve türbeler "Dijital İstanbul"da | Video 16.09.2025 | 12:35
04:37
01:13
Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu | Video 24.08.2025 | 12:19
06:06
01:04
02:03
7. Etnospor Kültür Festivali başladı | Video 22.05.2025 | 11:06
02:01
"Akıldan Kalbe" Cannes’da özel gösterimle seyirciyle buluştu | Video 20.05.2025 | 10:29
01:01
10:48
Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisinin açılışını yaptı | Video 27.04.2025 | 08:38
16:57
SABAH, Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde | Video 08.12.2024 | 09:43
01:47
Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı | Video 25.09.2024 | 14:38
01:19
"Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun" 13.09.2024 | 10:01
05:25
Erzurum'da 200 yıllık Osmanlı Ahi Sancağı restore ediliyor | Video 11.07.2024 | 09:59
11:26
Topkapı Sarayı’nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı | Video 30.06.2024 | 08:54
07:19
Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışında konuştu | Video 06.06.2024 | 12:58
06:02
6. Etnospor Kültür Festivali başlıyor | Video 05.06.2024 | 16:00
01:19
06:16
Türk Hava Yolları, Taş Tepeler Projesi’nin ana sponsoru oldu | Video 16.05.2024 | 08:47