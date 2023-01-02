Akıncı MinikaGo’da başlıyor

Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirildi. Harun Can'ın seslendirmesi ve Demir Demirkan'ın müzikleriyle hazırlanan Akıncı, 21 Ocak'ta MinikaGO ekranlarında. İnsanlık var olduğundan beri devam eden iyi ve kötünün mücadelesi, Akıncı ile yepyeni bir boyut kazanıyor. Düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmeyen, gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı'nın senaryosu Ali Hakan Kaya'nın kaleminden çıktı. Genel konseptleri Cannes Film Festivali'nden ödülle dönen bir sanat yönetmeni tarafından hazırlanan ve güçlü görselliğiyle dikkat çeken projenin yönetmenliğini de M. Ammar Gündüz yaptı. Yaklaşık 18 aylık bir çalışmanın ürünü olan ve artık sonuna yaklaşılan projede Türkiye, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya ve Arjantin'den toplamda 150 sanatçı yer aldı.İYİLİĞİ, düzeni ve adaleti savunan Akıncı geleneğinin, çizgi dizi evrenindeki yansıması olan Akıncı, Türk süper kahramanımızın kötülük ve kaosu besleyen köklü zincir geleneğine karşı giriştiği büyük savunmanın hikayesi. Medya, biyokimya, finans, silah ve bilişim alanlarında çok güçlü olan Zincir adlı düşmana karşı mücadele içinde olan Akıncı, kadim geleneğin son temsilcisi olmasının yanında kendi kostüm, ekipman ve araçlarını da yapabilen bir teknoloji dehası. Adları kültürümüzden esinlenerek koyulan Miraş, Puyan ve Mercan adlı üç aracın, bileklerinde birer tatar yayı, belinde hilal yıldızları ve sırtında teknolojik bir sopası var.