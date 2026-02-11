Atv’nin yeni dizisi ’Aynı Yağmur Altında’yı tüm ekip birlikte izledi

atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', önceki akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk bölümünü oyuncular, yapım ekibi, atv yönetimi ve çalışanları Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

İlk bölümde; Londra'da katıldığı Gazze protestosunda aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan Rosa, beynindeki bir damarın zayıfladığını öğrendi. Kafasında her an patlamaya hazır bir tehlikeyle yaşamak zorunda kalan Rosa, ölüm gerçeğiyle yüzleşti. Müslümanları terörist olarak gören ve protestoya katıldığı için Rosa'ya sert tepki gösteren annesinden hastalığını gizledi. Kısa süre sonra aldığı bir telefon ise hayatını alt üst etti. Babasının Türk olduğunu, henüz doğmadan önce annesine bıraktığı bir mektupla onları terk ettiğini öğrendi. Annesinin tüm itirazlarına rağmen Rosa, babasını bulmak ve ondan hesap sormak için İstanbul'a gitmeye karar verdi. Ali ve Rosa'nın yolları ilk kez Gazze protestosunda kesişti. Rosa'yı görür görmez ondan etkilenen Ali, onu düşünmekten kendini alamadı. Bu sırada sözlüsü Beliz'in eski sevgilisiyle gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarını gören Ali, ilişkisini bitirdi.

BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

Japonya'ya seyahat edecek olan Ali evden ayrıldıktan sonra bineceği uçağın düştüğü haberi ailede büyük bir korkuya neden oldu. Rosa'ya üniversite yıllarından beri takıntılı bir şekilde ilgi duyan Koray, onun İstanbul'a geleceğini öğrenince sürpriz yaptı. Ancak bu karşılaşma Rosa için hoş bir sürpriz olmaktan çok rahatsız edici bir ana dönüştü. Ali, Umur Karanoğlu'yla yüzleşmek için gittiği malikanede hayatının en büyük sarsıntısını yaşadı. Karşısında, Rosa'yı Koray'la evlenirken buldu.