atv’nin yeni dizisi ’Aynı Yağmurun Altında’nın ilk tanıtımı yayınlandı!

Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı dizinin, Londra'da yapılan çekimlerinden hazırlanan ilk tanıtımı izleyicilerin heyecanını artırdı. İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler. Aynı protestoda tanıştığı Ali'yle yolları bu kez İstanbul'da yeniden kesişir.

Kısa sürede filizlenen bu aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar. İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor. Aynı Yağmur Altında yakında atv'de!

ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'nın ilk tanıtımı yayınlandı | Video

