‘Aynı Yağmur Altında’ zorlu sınavlar

atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'dan merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı. Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu 'Aynı Yağmur Altında'nın senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal kaleme aldı. Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı dizinin, Londra'da yapılan çekimlerinden hazırlanan ilk tanıtımı izleyicilerin heyecanını artırdı. İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler. Protestoda tanıştığı Ali'yle yolları İstanbul'da kesişir. Kısa sürede filizlenen aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar. İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.