‘Babamdan sonra en iyi komedyen Doğu Demirkol’

2015'TE hayatını kaybeden Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca, katıldığı sanat etkinliğinde soruları yanıtladı. Bir süredir komedyen Doğu Demirkol ile birlikte olan Kırca, "Nisan ayında bir sergim olacak. 'Güzellik uğruna maymun' serileri. Onları yapmaya devam edeceğim. Doğu (Demirkol) da bana fikirler veriyor. Doğu, ben ve maymunlar yaşıyoruz evde. O da çok başarılı bence. Güzel çizimleri var. Sevgilim diye demiyorum ama maşallah. Sanatın her köşesine yeteneği var" diyerek gülümsedi.

'DOĞU TÜRKİYE'DE TEK'

Kırca, "Doğu Demirkol'u komedyenlikte ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusuna ise iddialı bir yanıt verdi: "Babamdan sonra Türkiye'ye gelmiş en yetenekli komedyen. Ben sevgilim olduğu için söylemiyorum bunu. Öncesinde de ben bunu böyle düşünüyordum. Dünya çapında bile en iyiler arasında diyebilirim. Olağanüstü o. Doğu Türkiye'de tek şu an bence."