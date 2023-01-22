BBCS seti bana ikinci bir konservatuvar oldu

Batuhan Sezer, atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dikkat çeken genç yeteneklerinden. Dizide Ömer Asaf karakterini canlandıran Sezer, aksiyon dolu sahnelerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. 1997 yılında vefat eden Alev Sezer'in oğlu olan genç oyuncu, babasını kaybettikten sonra zorlu bir süreçten geçti. Babasız büyümenin acısını hep hissetse de Sezer'in dostlarının anlattığı hikayelerle babasını tanımaya çalıştı. Ünlü oyuncuyla bir araya geldik, diziyi, oyunculuk macerasını ve babasının vefatının ardından yaşadıklarını konuştuk.Öncelikle burası bana ikinci bir konservatuvar gibioldu. Beraber çalıştığım bütün ustalar benim için çokkıymetli. Onların bilgi ve tecrübelerinden de yararlanarak,hep birlikte daha iyisi için çalışıyoruz. Buprojede olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.Biz kocaman bir aileyiz. Bu benim için çok faydalıbir deneyim. Biliyorum ki öğrenmenin sonu yok,ben de öğrenmeye devam ediyorum.Tabii, başlarda benim için pek kolay olmadıçünkü daha önce hiç deneyimlemediğim sahnelerdi.Eren Vurdem ve Cem Cesur bildikleriher şeyi benimle paylaştı. Koreografilerde, Vurdem'indeneyimi, daha estetik ve gerçekçi sahnelerçıkarmama yardımcı oldu. Cem Cesur'unsilahlar konusundaki bilgisi de sahnelerimindaha doğal durmasında büyük rol oynadı.Cezayir'in yıllar sonra Ömer Asaf'ın karşısınaçıktığı an ve ardından yaşadığı hayalkırıklığı.Aslında benim bu işe girmek için verdiğimaudition'da oynadığım sahneydi buama içeride yaşadığım çok farklı bir histi.Babası yerine koyduğu Cezayir'i kaybettiğinisandığı ve 17 yılı buna inanarak geçiripbaşka bir hayat kurduktan sonra, Cezayir'inkarşısına çıkması kendi içinde de dengelerialtüst etmişti. Kendi hayatımdaki deneyimlerleÖmer Asaf'ın deneyimlerinin örtüşmesibu sahneyi benim için daha anlamlıkıldı.Çok eğleniyoruz. Set arkasındaki bütünekip inanılmaz güzel bir enerjiye sahip,hem de oldukça sahiplenici. Aynı zamandabütün samimiyetleriyle bu işin içindeler.Doğal olarak bu enerji işe de yansıyor.Evet, hatta bu konuda kendime karşı fazlasıylaacımasızım.Önceden belirlenen ya da belirlediğimizkoreografiyi tekrar tekrar çalışıyoruz.Benim için çok keyifliydi, ben hayattabirçok şeyi deneyimlemeye açık biriyim.O yüzden bunu da çok keyifli bir anı olarakhatırlıyorum.Muhakkak olmuştur ama babam oyuncu, ben de oyuncu olmalıyım diye düşünmedim hiçbir zaman. Şöyle anlatayım; annem devlet opera balede balerin ve o benim hep balet olmamı istemişti. Onların yoğun provalarından dolayı, çocukluğumun büyük bir kısmını Atatürk Kültür Merkezi'nde geçirdim. Çocukluğuma dair en güzel anılarımı oraya borçluyum. İkisi de aynı anda sahnedeyken, ben de aksesuvar odasında ya da sahne arkasında oyun oynuyordum. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda başka bir meslek seçmem çok da mümkün değilmiş gibi geliyor bana.Babamı pek tanıma fırsatım olmadı. Bunun eksikliğini hep hissettim, fakat sonra yıllar içinde onunla beraber çalışmış bir sürü dostuyla tanışma fırsatım oldu. Bana onunla ilgili o kadar güzel hikayeler, anılar anlattılar ki; ben onlar sayesinde, çok güzel bir Alev Sezer tanıdım.Ben büyürken, içimdeki çocuk Batuhan'ı saklamaya hep devam ettim. Hayatta hislerimle hareket ederim. Belki de bana yapmam gerekenin doğru olanı söyleyen hep o çocuksu tarafımdır. Ama, evet; büyüttüğü doğrudur, bambaşka bir yerden kocaman bir insan oluyorsun.Yıllardır gitar çalıyorum. Hiçbir eğitim almadım. Gitar çalmak benim için bir nevi terapi. Bunun ötesinde bir planım yok fakat hayatın neler getireceği bilinmez.