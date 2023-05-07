‘Charlie Chaplin ile oynamak isterdim’

OZAN Akbaba ve Kubilay Aka, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akbaba, senaryosunu yazdığı Anka projesi için "Aslında Türkiye'de hız aksiyon filmi çekmek çok zor bir durum. Anka projesi için 6 yıl öncesinden çalışmaya başladık. Türkiye'de sadece bir tane bulunan ekran ile çekim yaptık" diye konuştu. Kubilay Aka ise "Birlikte oynamak istediğiniz bir isim var mı?" sorusuna "Charlie Chaplin ile bir filminde çok oynamak isterdim" dedi.