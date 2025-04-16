Darp edilen taksici konuştu ‘bana, ‘para falan ödemem lan’ dedi’

Antalya'da sahne aldıktan sonra taksiye binen İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı ücret konusunda anlaşamayınca taksiciyle aralarında tartışma çıktı. Geçtiğimiz cumartesi yaşanan olayda darp edilen ve yoğun bakıma alınan taksicinin oğlu da kavgaya karıştı. Bacağı kırılan Hüseyin Tatlı'nın tutuklandığı olayın, "Ben para falan ödemem lan" demesiyle başladığı ortaya çıktı.

"65 YAŞINDAKİ ADAMA SALDIRDI"

Taksi şoförü Seyfettin Günlü, "65 yaşındayım dedim. Arabadan indim. O sırada bana saldırdı. Anahtarı aldı. Polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı" derken oğlu ise "Babamı kanlar içerisinde görünce öfkeye kapıldım" diye konuştu. Taksi şoförü Seyfettin Günlü, ifadesinde olayın gece 01.30 sularında başladığını, Hüseyin Tatlı'nın müşteri olarak aracına bindiğini ancak ücret ödeme konusunda tartışma çıktığını belirtti. Günlü'nün ifadesine göre Tatlı, "Ben para falan ödemem lan!" şeklinde çıkıştı. Olay yeri olan otelin önündeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarında, kavgaya Seyfettin Günlü ve Hüseyin Tatlı'nın yanı sıra üçüncü bir kişi olarak Berat Günlü'nün de dahil olduğu açıkça tespit edildi. Kavgada Hüseyin Tatlı'nın sol ayağı kırılırken, Seyfettin Günlü hayati tehlike arz eden şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından gözaltına alınan Hüseyin Tatlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Tatlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.