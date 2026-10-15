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Giriş Tarihi: 15.10.2026 13:44 Son Güncelleme: 15.10.2026 13:47

Dolandırıcıların hedefi oldu, soluğu savcılıkta aldı! Şarkıcı Hatice: “Her şeyin hesabını soracağım!”

Ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla dolandırıldığını iddia etti. Yaşadığı mağduriyetin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen ünlü sanatçı, Emniyet güçlerine ifade vererek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınlayan Hatice, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.

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Dolandırıcıların hedefi oldu, soluğu savcılıkta aldı! Şarkıcı Hatice: Her şeyin hesabını soracağım!
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Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Hatice Çarpar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını ve takipçilerini şaşkına çevirdi.

Her zaman dobra açıklamaları ve kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez talihsiz bir olayla gündeme geldi.

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SOSYAL MEDYADAKİ VİDEOYLA DUYURDU

Ekranların ve sahnelerin tanınan yüzü Hatice Çarpar, kişisel hesabından yayınladığı videoda internet üzerinden yaptığı bir alışveriş sırasında tuzağa düşürüldüğünü açıkladı.

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Evine dresuar almak isterken büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, sahte bir bağlantı üzerinden yüksek miktarda parasını kaybettiğini ifade etti.

"5 BİN TL'LİK ÜRÜN 270 BİN TL'YE GELDİ"

Uğradığı maddi kaybın ardından duruma tepki gösteren sanatçı, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Çok büyük dolandırıldım. Bir firmadan dresuar alacaktım. 5 bin TL'lik dresuar bana 270 bin TL'ye geldi. Şimdi polise gidiyorum."

Şarkıcı Hatice dolandırıcıların hedefi oldu: "Her şeyin hesabını soracağım!"| Video

Takipçilerini benzer tuzaklara karşı dikkatli olmaya çağıran Hatice Çarpar, olayın detaylarını şöyle anlattı:

"Satıcı kişi bana bir link attı. Bu link üzerinden alışverişinizi oluşturabilirsiniz dedi. Kaybettiğim parama mı yanayım aptal yerine konulduğuma mı yanayım.

Kendileriyle de konuştum. O kadar sakinler ki ben böyle bir şey görmedim. PTT AVM diye bir linke yönlendirdiler beni. O linke tıkladım, param gitti. Lütfen dikkatli olun."

Ünlü şarkıcı paylaştığı videoya ise, " İnsanların güvenini kazanıp ardından onları mağdur etmek ne ticarete sığar ne de vicdana! Kimsenin parasını, emeğini ve iyi niyetini kendi çıkarlarınız uğruna hiçe sayamazsınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum ve hakkımı hukuki yollarla sonuna kadar arayacağım.

Kimse beni susturabileceğini, bu yaşananları unutturabileceğini sanmasın. Her şeyin hesabını soracağım! Kazandığım her kuruşu , alnımın teriyle hak eden biriyim. Helale haram karıştırmak dolandırıcıların işidir. İfademi verdim. Emniyet güçlerine inanıyorum" notunu düştü.

SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Yaşananların ardından harekete geçen ünlü sanatçı, Emniyet güçlerine giderek resmi ifadesini verdi ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Dolandırıcıların hedefi oldu, soluğu savcılıkta aldı! Şarkıcı Hatice: “Her şeyin hesabını soracağım!”
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