Dolandırıcıların hedefi oldu, soluğu savcılıkta aldı! Şarkıcı Hatice: “Her şeyin hesabını soracağım!”

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Hatice Çarpar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını ve takipçilerini şaşkına çevirdi.
Evine dresuar almak isterken büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, sahte bir bağlantı üzerinden yüksek miktarda parasını kaybettiğini ifade etti.
"5 BİN TL'LİK ÜRÜN 270 BİN TL'YE GELDİ"
Uğradığı maddi kaybın ardından duruma tepki gösteren sanatçı, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:
"Çok büyük dolandırıldım. Bir firmadan dresuar alacaktım. 5 bin TL'lik dresuar bana 270 bin TL'ye geldi. Şimdi polise gidiyorum."
Şarkıcı Hatice dolandırıcıların hedefi oldu: "Her şeyin hesabını soracağım!"| Video
Kendileriyle de konuştum. O kadar sakinler ki ben böyle bir şey görmedim. PTT AVM diye bir linke yönlendirdiler beni. O linke tıkladım, param gitti. Lütfen dikkatli olun."
Ünlü şarkıcı paylaştığı videoya ise, " İnsanların güvenini kazanıp ardından onları mağdur etmek ne ticarete sığar ne de vicdana! Kimsenin parasını, emeğini ve iyi niyetini kendi çıkarlarınız uğruna hiçe sayamazsınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum ve hakkımı hukuki yollarla sonuna kadar arayacağım.
Kimse beni susturabileceğini, bu yaşananları unutturabileceğini sanmasın. Her şeyin hesabını soracağım! Kazandığım her kuruşu , alnımın teriyle hak eden biriyim. Helale haram karıştırmak dolandırıcıların işidir. İfademi verdim. Emniyet güçlerine inanıyorum" notunu düştü.
SOLUĞU ADLİYEDE ALDI
Yaşananların ardından harekete geçen ünlü sanatçı, Emniyet güçlerine giderek resmi ifadesini verdi ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.