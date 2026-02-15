Dünyaca ünlü çift boşanıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba ile film yapımcısı Cash Warren, 2004 yılında Vancouver'da çekilen 'Fantastic Four' filminin setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 19 Mayıs 2008'de evlenmiş, 2024 yılında yollarını ayırmıştı. Oyuncu, Ocak 2025'te 16 yıllık evliliklerini sonlandırmak üzere resmi boşanma davasını açmıştı. People'ın aktardığı mahkeme belgelerine göre Warren, 13 Şubat'ta yaptığı başvuruyla boşanmanın kesinleşmesini talep etti. Belgelerde sürecin çekişmesiz ilerlediği ve mahkemeden son onayın beklendiği kaydedildi. 3 çocuğu olan çiftin birbirinden bir talepte bulunmadığı öğrenildi.