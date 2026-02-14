‘Ex’ini sil, önüne bak bacım’

BİRÇOK ankette Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında üst sıralarda yer alan Seda Sayan, Sevgililer Günü öncesinde, bir dijital platform tarafından özel hazırlanan "Ex'ini sil" kampanyasında kalbi kırıklara ve eskiyi unutamayanlara ders veriyor.

ESKİLERLE VEDALAŞIN

Güçlü kadın duruşuyla yıllardır dikkat çeken Sayan, uygulamada tozlanmaya bırakılmış "eski sevgili" adreslerine dikkat çekerek, eskiyle vedalaşmanın şart olduğunu vurguluyor. Sayan, "Ex'inin adresini sil, önüne bak bacım" diyerek herkesi hayatını sadeleştirmeye davet ediyor.