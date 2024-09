Ünlü şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin, Venedik Film Festivali'ne katılmak için birlikte İtalya'ya gitti. Ünlü oyuncu Bürsin, havalimanında İtalyan hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Bürsin ve Hadise, festivale katılmadan önce şehir turu attı. İkili, gondola binip keyif yaptı. Hadise, bu anları an be an kaydetti.